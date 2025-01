Santander realiza capacitação para empreendedores durante o Carnaval

A- A+

O Santander, por meio do Programa Avançar, realizará nesta quinta-feira (30), às 9h, no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, o encontro Desafios e Oportunidades para o Carnaval, voltado para empresários de restaurantes, bares, hotéis e empresas interessadas em se qualificar para os festejos carnavalescos. O objetivo é capacitá-los em estratégias de marketing digital e meios de pagamento, impulsionando os negócios durante um dos períodos mais movimentados do ano.

No encontro, Vitória Marine, especialista em marketing digital do Santander, apresentará boas práticas para atrair turistas e consumidores no ambiente virtual. O evento também terá a participação de Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, que trará insights sobre os desafios e oportunidades para o setor durante o período do Carnaval.

A iniciativa faz parte do Programa Avançar, a solução não financeira do Santander que oferece gratuitamente cursos, mentorias, eventos, salas para reuniões e outros suportes necessários para apoiar os empreendedores na gestão e crescimento de seus negócios.

“O Carnaval gera oportunidades incríveis para este setor, mas, em contrapartida, o empreendedor precisa estar ciente dos desafios que vai enfrentar. Então, vamos aproveitar este bate-papo como um espaço de networking e troca de experiências para levar conhecimento e municiá-los com soluções que ajudem seus negócios multiplicarem nas próximas semanas e deixe um legado para o futuro”, destaca Gil Machado, head do Santander Empresas no Nordeste e uma das palestrantes do evento.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas pelo link. As vagas são limitadas.

Veja também