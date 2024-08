A- A+

BILIONÁRIOS Saverin, Safra: saiba quem são os mais ricos do Brasil, segundo nova lista da Forbes Ao todo, país tem 69 ricaços com mais de US$ 1 bi

O ranking anual de bilionários da Forbes Brasil, divulgada nesta terça-feira, traz as10 pessoas mais ricas do Brasil, todos com patrimônio superior a R$ 25 bilhões.

Lista dos dez mais ricos do Brasil, segundo a Forbes:

Eduardo Saverin: US$ 28 bilhões

Vicky Safra e família: US$ 20,6 bilhões

Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões

Marcel Telles e família: US$ 10,9 bilhões

Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 8,9 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 7,6 bilhões

Pedro Moreira Salles: US$ 7,1 bilhões

Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões

André Esteves: US$ 6,6 bilhões

Miguel Krigsner: US$ 5,7 bilhões

Co-fundador do Facebook junto com seu então colega de universidade Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin sempre aparece na lista dos mais ricos do Brasil.

Quem é Vicky Safra?

Vicky Safra é viúva de Joseph Safra, fundador do banco Safra. A Forbes recentemente mudou sua metodologia e, em alguns casos, agrega a fortuna de familiares para fins de elencá-los no ranking.

Fundadores da 3G Capital

As famílias que ocupam respectivamente a terceira, quarta e quinta posição no ranking são as do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto (Beto) Sicupira, fundadores da 3G Capital, grupo de investidores por trás de empresas como Americanas e AB Inbev. Nono no ranking, Alexandre Behring também é cofundador da 3G Capital

Herdeiros da família fundadora do Unibanco

Dois herdeiros da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco aparecem em sexto e sétimo lugar na lista. E, em oitavo, André Esteves, fundador do BTG.

Fundador da Boticário

Finalizando o top 10 de bilionários do Brasil, Miguel Krigsner é fundador da Boticário.

