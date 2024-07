Regulação das 'bets' em 2025 deve afetar os patrocínios milionários aos times de futebol; Entenda

A- A+

A experiência de outros países com a regulamentação de bets, que têm irrigado os cofres dos principais clubes do futebol brasileiro, deve alterar a forma como essas plataformas de apostas esportivas on-line investem por aqui e colocar um certo freio nas cifras generosas que marcaram a disputa delas por espaço publicitário nas últimas temporadas.

Um levantamento do site Bolavip Brasil, de maio deste ano, mostrou que as bets já correspondiam a quatro em cada cinco patrocínios a times da primeira divisão do Brasileirão. Parte delas ocupa o posto máster, aquele de maior destaque no peito dos uniformes dos atletas.

Nesta fase pré-regulamentação, os investimentos delas se deram em valores bem maiores que os praticadas por marcas de outros setores — e com maior volatilidade. A experiência de outros países indica que isso deve mudar.



Um exemplo do que foi essa dinâmica até agora começou a se desenhar em 2022, quando a Pixbet fez uma proposta financeira mais vantajosa e tomou o lugar da Galera.bet como patrocinadora do futebol masculino do Corinthians.

Já neste ano, a empresa apresentou uma oferta para renovar o contrato e manter sua marca estampada na frente da camisa alvinegra. O clube, porém, havia recebido uma proposta melhor da Vai de Bet, no valor recorde de R$ 360 milhões, por três temporadas. O contrato foi encerrado em junho, por decisão da bet, após o uso do dinheiro pelo clube virar alvo de uma investigação policial.



Regulação das ‘bets’ no Brasil

O Brasil ainda está na fase “rouba-monte” dos investimentos das bets, destacam representantes e analistas do setor ouvidos pelo GLOBO, mas a regulamentação deve baixar a poeira da disputa. Em busca da superexposição proporcionada pelos times, essas empresas estavam até agora dispostas a empenhar montantes elevados para conquistar apostadores.

A regulação traz exigências como o pagamento de outorga pela licença para operar por cinco anos e deve afastar as empresas menos sólidas, reduzindo o número de bets competindo por espaço publicitário no futebol, dizem analistas.

— Qualquer mercado regulado passa a ter custos, impostos e deveres. Isso tende a fazer com que a derrama de dinheiro que acontece agora termine. Estava meio rouba-monte. Nos últimos seis meses, isso já diminuiu. Ao mesmo tempo, a regulamentação tende a atrair outros players — diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo do Ibmec.

