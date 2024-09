Sebrae Pernambuco reconhece trabalhos de jornalistas em evento para imprensa

A- A+

Finalista na categoria “Jornalismo em Texto”, o Movimento Econômico, joint venture com o Grupo EQM, ganhou em terceiro lugar na etapa regional da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), realizado nesta terça-feira (24), no Forte das Cinco Pontas, no Bairro de São José, área central do Recife. O evento aconteceu durante a primeira edição do Conexão Sebrae + Imprensa.



Na categoria, a jornalista Angela Fernanda Belfort conquistou a terceira colocação com a reportagem “As micro e pequenas geram 80% do emprego e só acessam 12% do crédito”. No mesmo segmento, Rafael Dantas, da Revista Algomais, ficou em primeiro lugar. Já o segundo colocado foi Everton Joanes, do G1 Caruaru e região/TV Asa Branca.



Em “Fotojornalismo” o vencedor foi Alisson Torres, da Estação Notícias. Em “Jornalismo em Áudio”, ganhou Nathan Santos, do Portal LeiaJá. Por fim, “Jornalismo em Vídeo” teve como vencedor Caíque Batista, da TV Globo.



"O Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece e agradece os profissionais de imprensa que durante esse ano estiveram fazendo propostas e matérias sobre o Sebrae, empreendedorismo, inovação, marketing, sobre os assuntos que o Sebrae tem desenvolvido ao longo do ano", destacou o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.

A entrega da premiação ocorreu durante o Conexão Sebrae + Imprensa, evento que visa aproximar a instituição dos profissionais de comunicação.

Superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“É o Sebrae buscando os veículos de imprensa para juntos a gente desenvolver projetos, ações, visando o empreendedorismo, a educação empreendedora, o Estado, ou seja, aproveitar as potencialidades de cada território do Estado para fomentar o empreendedorismo e com isso desenvolver Pernambuco mais integralmente”, disse.



O gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae-PE, Thiago Suruagy, apresentou os números da instituição e do empreendedorismo em Pernambuco. Ele destacou a felicidade de estar realizando a primeira edição da solenidade.

Gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae-PE, Thiago Suruagy. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"O Sebrae está muito feliz em realizar esse primeiro evento no Recife convidando jornalistas de todo o Estado para celebrar essa profissão tão importante e relevante que é o jornalismo e também agradecer, retribuir por todo o trabalho que vem sendo feito de levar essa voz do empreendedor, da relevância dos pequenos negócios para a economia e para o desenvolvimento do nosso Estado".



Ele comentou, ainda, que a partir do início do próximo ano acontecerão outras rodadas de encontro entre o Sebrae e os jornalistas, desta vez, em todo o Estado.

