Lançamento Secretário José Almir Cirilo e presidente da Compesa, Alex Campos, visitam a Folha de Pernambuco No encontro, os gestores convidaram a Folha para o lançamento, nesta quarta (16), pela governadora Raquel Lyra, do programa Águas de Pernambuco

O secretário estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, José Almir Cirilo, e o presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, visitaram, nesta terça-feira (15), a Folha de Pernambuco.

No encontro, os gestores convidaram a Folha para o lançamento, nesta quarta (16), pela governadora Raquel Lyra, do programa Águas de Pernambuco no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.



Também participou da visita o secretário geral da Compesa, José Virginio. A equipe foi recebida pelo diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; a gerente de Mercado, Tânia Campos; e a editora-chefe do jornal, Leusa Santos.



O programa está estruturado em quatro eixos: Segurança Hídrica; Abastecimento de Água; Coleta e Tratamento de Esgoto e Saneamento Rural.



O objetivo do programa é promover segurança hídrica e resiliência aos efeitos das mudanças climáticas; aumentar a cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas urbanas e rurais; e reduzir ou eliminar o rodízio de abastecimento nos municípios.

Durante a solenidade, a governadora Raquel Lyra vai assinar diversos atos para a realização de obras estruturadoras na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no interior do Estado.

Em uma ação integrada, entre os órgãos à frente do programa estão a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, a Compesa e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

“Esse é o momento da institucionalização do programa Águas de Pernambuco. A gente está nessa desde o primeiro dia do governo quando a governadora lançou a sua base programática e depois, já na posse, identificou que esse é um dos grandes problemas que a gente tem que acolher”, explicou o secretário José Almir Cirilo.

Segundo o presidente Alex Campos, o programa é fruto de uma série de mobilizações feitas ao longo da atual gestão.

“O programa Águas de Pernambuco não é um plano de intenção, são R$ 6,1 bilhões de uma mobilização que foi feita ao longo desses últimos anos, liderada pela governadora ao lado do secretário e com o apoio da Compesa”, afirmou.

