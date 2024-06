A- A+

Transações Sete em dez operações bancárias no Brasil são feitas pelo celular, indica Febraban Volume de operações feitas por aparelhos móveis cresceu 22% no último ano, e teve salto de 251% desde 2019

Um estudo divulgado nesta quarta-feira pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que sete em cada dez transações bancárias no país são feitas pelo celular.

Em 2023, foram 130,6 bilhões operações realizadas por aparelhos móveis, uma alta de 22% em relação ao ano anterior.

A Pesquisa de Tecnologia Bancária, realizada pela consultoria Deloitte, indica ainda que a participação dos canais digitais no total da operações bancárias cresceu de 76%, em 2022, para 79% no ano passado.

Isso significa que oito em dez movimentações são feitas pela internet. Enquanto isso, o volume nos canais físicos, com as agências e caixas eletrônicos, registrou queda de 8% para 7%.

O estudo indica que houve uma alta de 19% no volume total de transações realizadas nos bancos no ano passado, com186 bilhões de operações.

Os dados são de 21 instituições financeiras, entre as maiores do país, que representam 80% dos ativos do setor.

Desde 2019, os bancos registram um crescimento de 251% nas movimentações feitas pelo celular. No mesmo período, o volume total de operações dobrou.

O movimento foi acelerado após a pandemia de Covid-19 e impulsionado pelo fenômeno do Pix, segundo Rodrigo Molinari, diretor da Febraban responsável pela pesquisa:

— Há uma digitalização em todas as indústrias a partir da pandemia e vimos isso muito acelerado na indústria bancária. O que a gente percebe é que o cliente que passa a usar o canal digital se mantém lá e a, cada ano, aumenta o valor transacionado e a frequência de uso — afirma Molinari.

Do total de clientes bancários ativos em canais digitais, o estudo indica que 72% são considerados usuários frequentes, que acessam as plataformas ao menos uma vez ao dia.

A pesquisa aponta que número de usuários cadastrados no Pix, entre os bancos, cresceu 16% entre 2022 e 2023, para 114,2 milhões. Desses, quase metade realiza cerca de 30 operações mensais, no caso das pessoas físicas.

Além das transações feitas pelos aplicativos dos bancos, a pesquisa também mostra que os bancos têm ampliado a oferta de operações via aplicativos de mensagens instantâneas.

Em 2023, foram 125,2 milhões de movimentações feitas pelos apps, alta de 76% em relação ao volume do ano anterior (70,9 milhões).

Pela primeira vez, o estudo também avaliou a popularidade do pagamento por aproximação nos sistemas de ponto de venda (POS).

Na modalidade crédito, o pagamento por aproximação representa 41% das operações, enquanto pouco mais da metade é por inserção (51%) e 8% por meio de carteiras digitais.

