Setor aéreo vai finalmente superar pandemia e deve ter 5 bilhões de passageiros em 2024

As companhias aéreas esperam transportar quase cinco bilhões de pessoas em todo o mundo este ano, superando o recorde de 2019, antes da pandemia de Covid-19, anunciou nesta segunda-feira (3) a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Os 4,96 bilhões de passageiros esperados para 2024 superariam o recorde de 4,54 bilhões de 2019.

Reunida em assembleia geral em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Iata também prevê que as empresas gerarão um lucro líquido global de US$ 30,5 bilhões este ano e um faturamento recorde de US$ 996 bilhões.

Esses resultados representam “um grande sucesso, considerando as graves perdas recentes devido à pandemia”, disse o diretor geral da associação, Willie Walsh, aos delegados de sua organização, que reúne 320 companhias aéreas que representam 83% do tráfego mundial.

A crise sanitária causou enormes perdas no setor de transporte aéreo, estimadas pela Iata em US$ 183 bilhões entre 2020 e 2022.

