Setor de capitalização movimenta R$ 24 bilhões em resgates e sorteios em 2024

A- A+

O setor de capitalização no Brasil seguiu em crescimento ao longo de 2024, com pagamentos que superaram os R$ 24 bilhões em resgates e sorteios, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). O montante representa um crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2023.

O levantamento também revelou que a arrecadação do setor nos primeiros onze meses de 2024 atingiu R$ 29,07 bilhões, um aumento de 6,2% em comparação com o ano anterior. Os dados também mostram que pessoas físicas e jurídicas estão mais interessadas nos Títulos de Capitalização, que trazem produtos versáteis, estimulam a disciplina financeira e ainda permitem aos clientes concorrerem a prêmios.

Modalidades em destaque

A modalidade Tradicional liderou a arrecadação no período, registrando R$ 21,1 bilhões em contribuições. A Filantropia Premiável também teve um desempenho expressivo, alcançando R$ 3,75 bilhões e permitindo o repasse de R$ 1,84 bilhão a entidades filantrópicas. Esse montante representa um crescimento de 25,7% em relação a 2023 e auxilia na manutenção de aproximadamente 60 instituições beneficentes, impactando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Outra modalidade em ascensão foi o Instrumento de Garantia, que alcançou R$ 3,02 bilhões em arrecadação. Esse produto tem sido amplamente utilizado por consumidores que buscam alternativas ao fiador em contratos de aluguel e também como garantia em processos de licitações públicas.

A capitalização voltada para incentivos também apresentou crescimento significativo, com sorteios que totalizaram R$ 203 milhões nos primeiros onze meses do ano, uma alta de 23,8% em comparação com 2023. A Black Friday se mostrou um período favorável para esse tipo de título, impulsionado por promoções e estratégias de fidelização de clientes.

Outro indicador positivo do setor foi o crescimento das reservas técnicas, que ultrapassaram R$ 40,4 bilhões no segundo semestre de 2024. Esses valores demonstram a solidez do segmento, que se manteve fortalecido mesmo em um cenário econômico desafiador.

Para o presidente da FenaCap, Denis Morais, o balanço reflete o impacto positivo da capitalização na economia e nas finanças pessoais dos brasileiros.

“É muito satisfatório anunciar mais um balanço positivo da Capitalização, que continua demonstrando sua solidez e sua importância para a economia brasileira. Esse crescimento é reflexo do bom desempenho das empresas do setor e também um indicador do impacto positivo que os títulos geram na sociedade e nas finanças dos brasileiros. Temos um produto seguro e acessível para quem busca organizar seus recursos, com a possibilidade de concorrer a prêmios”, afirmou Morais.

Veja também