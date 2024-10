Setor de casamentos deve movimentar mais de R$ 28 milhões até o final do ano

A- A+

O mercado de eventos no Brasil segue em alta, com estimativa de movimentação de R$ 28,2 milhões até o final de 2024, segundo a Associação Brasileira de Eventos. No segmento de casamentos, a projeção é ainda mais expressiva: cerca de 470 mil celebrações matrimoniais estão previstas para ocorrer ao longo deste ano.

A busca por cerimônias personalizadas e a demanda crescente por serviços diferenciados têm impulsionado o setor, levando fornecedores a diversificarem suas ofertas para atender a casais exigentes e antenados às novas tendências.

Empresas do ramo têm observado mudanças no comportamento dos consumidores, com um aumento na procura por eventos mais intimistas, mas sem abrir mão da sofisticação e da personalização. Segundo Filipe Freire, especialista em organização de casamentos, “o público está cada vez mais exigente, buscando transformar ideias em realidade, com foco em experiências únicas”.

Esse cenário faz das feiras e eventos voltados para noivos um ponto de encontro estratégico para fechar negócios e garantir condições mais atrativas para a realização da tão sonhada festa de casamento.

Evento

De olho neste mercado, o especialista promoverá do dia 18 a 20 de outubro, a 1ª edição do Week Noivas, um evento que reunirá 60 expositores no casarão centenário Casa Baldoria, no Recife Antigo.

Na feira, os visitantes poderão encontrar desde carros antigos dos anos 20 a 50 até vestidos artesanais em renda renascença. Além disso, contará com expositores oferecendo bolos com sabores diferenciados, como bolo de limão-siciliano e Romeu e Julieta e opções de decoração black and white, desfiles de moda nupcial e serviços para casamento, como fotografia, cerimonial e buffet.

