Shopping Recife anuncia investimento de R$ 250 milhões e novos empreendimentos

O Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, anunciou nesta segunda-feira (23), um investimento de R$ 250 milhões. Com mais de 40 anos de existência, o mall quer expandir a experiência “lifestyle” para o público.

O projeto de longo prazo visa a criação do Parque Gourmet e do Recife MedCenter, com inaugurações para 2025 e 2027, respectivamente.

Ao ser concluído, o Shopping Recife vai contar com cinco novas edificações, expansão do Edifício a garagem, mais de 36 mil m2 de área verde e mais espaços de eventos, lazer e entretenimento.

"A mudança começa agora, com uma reimaginação e reinvenção do conceito de shopping. A proposta é transformar progressivamente a experiência de convivência e interação com espaços como o Parque Gourmet e o MedCenter. Essa evolução exige um planejamento espacial cuidadoso. O objetivo é ressignificar o espaço, oferecendo uma nova forma de viver e integrar o shopping à cidade, trazendo um formato inovador que reflete seu DNA pioneiro e sua constante evolução ao longo dos últimos 45 anos", disse a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti.

Superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, anuncia investimento | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Novos empregos

Durante as obras, serão gerados 200 empregos diretos e 300 indiretos. Após o término, com o funcionamento do Parque Gourmet e Recife MedCenter, a expectativa é que, aproximadamente, dois mil empregos surjam. Estima-se que os investimentos gerem uma arrecadação de R$ 5 milhões para a cidade.

"A princípio, as vagas serão principalmente voltadas para o setor da construção e atividades relacionadas. Após a conclusão, a expectativa é que outros tipos de emprego para diversas áreas sejam disponibilizados", explicou a superintendente.

O Instituto Shopping Recife, braço social do mall, atuará na capacitação profissional na comunidade do entorno, Entra Apulso, garantindo a formação da mão de obra qualificada e a inserção da população local nos novos serviços.

"Contamos com o apoio do Instituto Shopping Recife, que oferece capacitação e treinamento para a comunidade local, ajudando essas pessoas a ingressarem no mercado de trabalho. O trabalho do Instituto é fundamental nesse processo", completou Renata.

