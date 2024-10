A- A+

Dia das Crianças Shopping Recife promove Piquenique do Bita para divertir famílias no mês das crianças Interação acontecerá nos dias de 5 a 13 de outubro, com sessões às 15h, 16h30 e 18h

O Shopping Recife anuncia evento voltado para pais e filhos: o Piquenique do Bita, inspirado no universo do Mundo Bita. O evento, voltado para proporcionar momentos de diversão, música e interação, acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de outubro, com sessões às 15h, 16h30 e 18h.

Durante o piquenique, as famílias poderão assistir a clipes musicais do Mundo Bita, além de participar de um esperado encontro com o carismático o personagem do desenho animado. O protagonista estará disponível para tirar fotos exclusivas com as crianças, tornando a experiência ainda mais especial.

Evento

O evento tem duração aproximada de uma hora e oferece um ambiente aconchegante e mágico para as famílias se conectarem. Além da programação, o Piquenique do Bita inclui um lanche personalizado, composto por itens saudáveis como frutas, pães, bolinhos, sucos e geleias, tudo servido em uma cesta personalizada do Mundo Bita.

Ingressos e valores

Os ingressos são vendidos em forma de passaportes para lounges de piquenique, com capacidade para até quatro pessoas. Os valores variam conforme o número de participantes:

Experiência para até quatro pessoas: R$ 200,00

Experiência para até três pessoas: R$ 150,00

Experiência para até duas pessoas: R$ 100,00

O passaporte inclui o acesso ao lounge exclusivo e uma cesta completa de piquenique, com alimentos e bebidas personalizadas.

