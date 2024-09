SIEG Academy: plataforma educacional gratuita da área contábil será lançada em outubro

A- A+

A SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, empresa pernambucana na área de tecnologia contábil, lança, no dia 15 de outubro, no YouTube, o SIEG Academy, plataforma educacional voltada para estudantes, profissionais e entusiastas da área contábil.

“O SIEG Academy nasceu da vontade de transformar o mercado contábil, indo além das reclamações sobre a falta de envolvimento dos contadores com tecnologia. A iniciativa visa capacitar esses profissionais para desempenharem um papel mais estratégico nos negócios”, explicou a coordenadora do projeto, Renata Moura.

O projeto também inclui o Profissionais do Futuro, capacitando jovens de comunidades em programação e áreas fiscais. O Conto Com Elas foca em dar visibilidade a mulheres contadoras de sucesso, enquanto o SIEGCast aborda como a contabilidade pode gerar valor para as empresas.

Além disso, o SIEG Academy oferece certificações gratuitas em suas ferramentas tecnológicas, promovendo a empregabilidade de novos profissionais.

“Essa plataforma busca ensinar não apenas teoria, mas também a prática, muitas vezes ausente no currículo acadêmico. O projeto desenvolve cursos voltados para a rotina profissional de áreas fiscais e administrativas, preenchendo lacunas no aprendizado tradicional”, acrescentou Moura.

As trilhas de aprendizagem serão realizadas de forma on-line, permitindo que os participantes acessem os conteúdos, de onde quiserem. Além disso, os inscritos poderão trocar experiências, fazer networking e receber suporte da plataforma.

“A SIEG Academy representa nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional contínuo. Estamos entusiasmados em oferecer uma plataforma que combina a expertise de renomados especialistas com flexibilidade do aprendizado on-line, promovendo a excelência na formação de profissionais de alto nível”, afirma Henrique Carmellino Filho, CEO da SIEG.

Serviço

Lançamento do SIEG Academy

Quando: 15 de outubro de 2024

Horário: 20h

Canal do YouTube: Clique aqui

