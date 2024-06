A- A+

DOCUMENTO Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE lança estudo sobre o Centro do Recife Ideia é ajudar a iniciativa privada e o poder público na recuperação do território; estudo destaca os obstáculos que impactam o comércio de bens, serviços e turismo e traz sugestões para superar os desafios, promovendo o desenvolvimento

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, reuniu, na manhã desta terça-feira (18), políticos e empresários locais para o lançamento e entrega do estudo "Perspectivas e Oportunidades Econômicas para 2024 - Centro do Recife". O estudo conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE).

A ideia do documento, realizado pela Consultoria Econômica e de Planejamento (Ceplan), é destacar os obstáculos que impactam o comércio de bens, serviços e turismo nos bairros centrais da capital pernambucana e trazer sugestões para superar esses desafios, promovendo o desenvolvimento da região.

Durante o encontro, um café da manhã na Casa do Comércio, em Santo Amaro, área central da cidade, Bernardo Peixoto, disse que, mesmo sabendo que há outros estudos concebidos pelo poder público, sentiu a necessidade de um novo, mas sob o ponto de vista dos empresários. “Quando se juntam os setores público e privado, só se tem a ganhar. Um ou o outro sozinho não faz nada. Esse é mais um trabalho para somar”, justificou, referindo-se ao estudo.

Apresentação

Durante a apresentação do estudo, o economista Valdeci Monteiro, sócio da Ceplan, afirmou que para concepção do documento foram ouvidos um conjunto de empresários, gestores públicos, representantes de sindicatos e ONGs, acadêmicos e pesquisadores.

Valdeci, da Ceplan, consultoria que realizou o estudo, apresenta os dados à plateia Foto: Arthur Mota

“Nós também fizemos uma pesquisa direta com 500 pessoas em lugares estratégicos do território para ter um feeling, não só de pessoas que vivem, mas que trabalham, compram, circulam diariamente no território. E, claro, mergulhamos em dados do Ministério do Trabalho, IBGE, da prefeitura e do Sistema Fecomércio”, acrescentou.

Segundo o economista, entre os desafios locais, com base no estudo, estão carência de iniciativas voltadas à organização e conservação de espaços públicos, que levaram a desvalorização imobiliária; evasão de organizações públicas e privadas, que reduziu o número de pessoas no centro; e espaços públicos degradados que transmitem uma imagem negativa, fazendo surgir um outro público que passou a ocupar os espaços que foram ficando desocupados.

As 16 forças e oportunidades econômicas para o território incluem presença de muitos equipamentos histórico-culturais, patrimônio material e imaterial, natural e construído; paisagens naturais (rios), manguezais, proximidade com o mar; diversidade de segmentos de comércio e serviços e polos econômicos estruturados.

Foram registrados, ainda, os polos médico, educacional, de Tecnologia da Informação e Comunicação e Economia Criativa. O primeiro conta com mais de 600 estabelecimentos empregando formalmente 27 mil pessoas. O educacional engloba 45 mil pessoas no ensino superior e 70 mil alunos na educação básica e técnico-profissional. Já no campo da tecnologia são mais de 350 empresas e cerca de 17 mil colaboradores.

Segurança

Além do estudo, o Sistema deverá apresentar em breve uma iniciativa em parceria com os empresários (instituições de ensino do Centro, como a Universidade Católica, e estabelecimentos comerciais), órgãos públicos e a Prefeitura do Recife que garantirá mais segurança aos estudantes e trabalhadores que circulam pelo centro diariamente.

O projeto está sendo concebido a partir do mapeamento, que já foi realizado, das áreas que correspondem ao trajeto que essas pessoas ao ir e voltar para casa e, assim, oferecer mais seguranças nesses lugares.

O projeto inclui, entre outras coisas, melhoria da iluminação pública, a poda de árvores, instalação de câmeras em pontos estratégicos, que serão ligadas a uma central que fará todo o monitoramento.

“Vamos fazer uma parceria com o Comando da Polícia Militar da 16ª Região por meio da qual ofereceremos bicicletas equipadas para serem usadas também à noite por policiais”, disse Peixoto. O projeto já está em estado avançado, depois de duas reuniões realizadas com o envolvidos nele.

Entrega simbólica

No final da apresentação, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE fez entrega simbólica do estudo à chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça (representando o prefeito João Campos); ao secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Carlos Santana (representando a governadora Raquel Lyra); ao empresário Celso Muniz Filho, do Shopping Boa Vista (representando os lojistas do Centro) e aos vereadores Marco Aurélio Filho e Carlos Muniz (representando a Câmara Municipal do Recife).

Ana Paula Vilaça, do Recentro, recebeu, em nome do prefeito João Campos, o estudo das mãos de Bernardo Foto: Artur Mota/Folha de Pernambuco

“É um caminho longo, difícil, árduo, mas acho que em momentos como este, em que se juntam a iniciativa privada e poder público, professores, especialistas, consultores, a partir de estudos como esse e nosso plano que vai ser lançado no segundo semestre, a gente vai ter uma diretriz de curto, médio e longo prazo, mas com farol alto, vislumbrando esse centro tão desejado por todos nós”, disse Ana Paula Vilaça.

"Perspectivas e Oportunidades Econômicas para 2024 - Centro do Recife", que levou três meses e meio para ser concluído, de julho a outubro do ano passado, além da tiragem de 1,5 mil exemplares também está disponível na versão digital.

