MODELOS COM DEFEITO Stanley faz recall de garrafas térmicas no Brasil: foram vendidos no país 400 mil exemplares Tampa solta pode causar queimaduras. Companhia americana informou Senacon que apenas três incidentes desse tipo foram identificados em território nacional

A marca de copos térmicos Stanley informou à Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que iniciou um processo de recall de 401,2 mil unidades vendidas de dois modelos de garrafas térmicas com defeitos no Brasil. As vendas foram realizadas entre 2016 e 2023.

A marca americana havia anunciado na última sexta-feira, 13, que faria um recall de dois milhões de garrafas avariadas dos mesmos modelos nos Estados Unidos. O recall foi convocado após relatos de usuários que se queimaram por causa de defeitos nas roscas das tampas de polipropileno.

A marca, que se popularizou nas redes sociais, recebeu mais de 90 reclamações em todo o mundo sobre a irregularidade e, dessas, 38 estavam relacionadas a queimaduras.

“A exposição ao calor, com seu possível encolhimento, pode fazer com que a tampa das canecas se solte durante a utilização, representando um risco potencial de vazamento e queimadura por bebidas quentes”, informou documento remetido à Senacon, ao qual O Globo teve acesso.

No Brasil, além da Senacon, o Procon-SP também notificou a Stanley sobre o recall nos EUA e os riscos para consumidores brasileiros.

Segundo o comunicado, foram relatados 38 incidentes relacionados ao uso das canecas em todo o mundo, sendo três deles no Brasil. A marca pontuou que os casos que aconteceram no país não foram considerados graves.

Como será o recall da garrafa Stanley?

Os modelos envolvidos no recall são o Switchback (290.125 unidades) e Trigger Action (111.086 unidades), independente do lote. A identificação pode ser realizada através de um número localizado na parte inferior das garrafas, inscritos em “20-01436” e “20-02824”.

A empresa afirmou que os consumidores que têm esses modelos podem solicitar uma nova tampa para os modelos através do telefone 0800 021 3278 (entre segunda e sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados) ou através do email "[email protected]". A substituição não terá qualquer custo ao consumidor, informou a marca.

Exemplares fabricados após 2023 não foram afetados, já que o novo modelo de tampa equipa as garrafas. Segundo a Stanley, os modelos de encaixe da rosca da tampa foram redesenhados para reduzir o risco de desprendimento durante o uso, eliminando risco de vazamentos.

