investimentos Startups brasileiras terão investimento do Tesouro Direto As 40 empresas escolhidas serão divididas conforme o estágio de maturidade do negócio e receberão tanto apoio financeiro como capacitação gratuita e on-line

O governo federal, por meio do Tesouro Direto - programa da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil -, criou, recentemente, um programa para investir em empreendimentos sociais.

Neste primeiro ano da iniciativa, serão destinados R$ 5,2 milhões a até 40 empresas inovadoras de todo o Brasil que tenham potencial de gerar impacto positivo na área de meio ambiente e de educação financeira, profissionalizante e inclusiva - as empresas interessadas em participar do programa de aceleração já podem se inscrever por meio do site www.tdimpacta.com.br.



A informação foi divulgada em junho pela Agência Brasil.



Os recursos para a iniciativa são provenientes da taxa de custódia de 0,2% ao ano sobre o saldo das aplicações que os investidores do Tesouro Direto pagam à Bolsa de Valores (B3).

O capital é adquirido por meio de contrato entre o Tesouro Nacional e a B3, onde 20% da receita projetada com a arrecadação da taxa, limitada a R$ 50 milhões por ano, são repassados a projetos sociais e de sustentabilidade.

Para o CEO e fundador da Yes Tech, startup de tecnologia com foco em mobilidade e sustentabilidade, Junior, esse investimento é “fruto de como as startups estão mudando a sociedade com ideias inovadoras e tecnológicas”.

Ele ressalta ainda que o cenário acelerou nos últimos dois anos e vem sendo olhado e incentivado por grandes bancos e organizações estaduais e federais

As 40 empresas escolhidas serão divididas conforme o estágio de maturidade do negócio e receberão tanto apoio financeiro como capacitação gratuita e on-line.

Ao longo da jornada, as empresas serão avaliadas por critérios de desempenho e engajamento e as categorias envolvem criação, aceleração e inovação aberta. Ao final do processo, os projetos destaques de cada categoria receberão um valor adicional

Todos os recursos financeiros serão concedidos no formato de doação. Na categoria criação, serão escolhidos até 20 empreendedores que receberão R$ 20 mil cada. Ao final, os cinco participantes que se destacarem dividirão R$ 250 mil.

Em aceleração, os dez escolhidos receberão R$ 40 mil cada, com os cinco destaques dividindo R$ 1,1 milhão.

Em inovação aberta, os dez escolhidos restantes ganharão R$ 50 mil cada, com os cinco destaques repartindo mais de R$ 2,6 milhões, que devem ser destinados à implementação de projetos-piloto e custeio das provas de conceito.

