Grupo Preserve Liserve: investimento nas pessoas

“Pessoas são o ativo mais importante de qualquer empresa, em especial no segmento de prestação de serviços.” A análise é de Felipe Gomes, diretor comercial do Grupo Preserve Liserve, que tem no desenvolvimento de pessoas um de seus focos de investimento.

Essa visão faz o negócio colher bons frutos, como o primeiro lugar da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024 na categoria Empresa de Segurança.

“O mundo globalizado está em contínuo processo de transformação, logo, nos deparamos com a necessidade permanente de adaptação das empresas e, consequentemente, dos seus colaboradores”, destaca o diretor.

“Estamos comprometidos em aproveitar o melhor de cada grupo, promovendo uma cultura organizacional que valoriza a diversidade etária e promove a colaboração intergeracional para impulsionar o sucesso a longo prazo da nossa empresa.”, comentou Felipe Gomes, diretor comercial do Grupo Preserve Liserve

Educação corporativa

Perto de completar 50 anos de história, a empresa preza pelo fortalecimento de programas de educação corporativa em todos os níveis hierárquicos.

Responsável por gerar mais de dez mil empregos no Nordeste, está sempre investindo no aperfeiçoamento de seus funcionários.

Segundo Felipe Gomes, o Grupo Preserve Liserve acredita firmemente na diversidade como um valor fundamental, com práticas de contratação inclusivas.

“Implementamos políticas e programas de recrutamento que visam atrair talentos diversos. Além disso, oferecemos suporte e oportunidades de crescimento para todos os nossos funcionários, independentemente de sua origem ou identidade”, aponta.

Na Preserve Liserve, tanto a Geração Z quanto os profissionais com mais de 60 anos são considerados partes essenciais do futuro da empresa. Ao mesmo tempo em que está empenhado em atrair novos talentos, o grupo valoriza seus funcionários com mais experiência.

Práticas internacionais

Desde 2007, a empresa implementa práticas de gestão da ISO 9001, padrão internacional que visa atender às necessidades e aumentar a satisfação dos clientes.

Essa certificação mantida pelo grupo é auditada pela Bureau Veritas, considerada a certificadora mais respeitada do mundo.

As atividades do Grupo Preserve Liserve começaram em 1975, nas cidades de João Pessoa e Recife, com a Preserve Segurança e Transporte de Valores.

Com o passar do tempo, o negócio foi sendo expandido e, atualmente, possui 20 bases operacionais em municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O Grupo Preserve Liserve é controlador das empresas Preserve Segurança e Transporte de Valores, Liserve Vigilância e Transporte de Valores, Liserve Serviços e Terceirização, Sapiens e Partinvest.

Consolidada como maior transportadora de valores do Nordeste e a quarta mais importante do Brasil, a empresa possui experiência em uma ampla gama de outros serviços.

