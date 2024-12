A- A+

BRASIL STJ decide que PIS/Cofins faz parte da base de cálculo do ICMS Decisão é no sentido oposto à tese do século do STF

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira que os valores dos impostos federais PIS e Cofins fazem parte da base de cálculo do estadual ICMS. A decisão tem caráter geral e valerá para todo o Judiciário.

O entendimento do STJ é o inverso do que definiu o Supremo Tribunal Federal (STF) na chamada “tese do século”. Em 2023, a Corte retirou o ICMS da base do PIS/Cofins, afetando a arrecadação federal.

Dessa forma, na prática, os contribuintes pagarão imposto sobre imposto. Ou seja, o ICMS sobre um produto ou serviço será calculado considerando o PIS/Cofins. Como isso já ocorre hoje, não haverá impacto sobre arrecadação dos estados. Se a decisão fosse em sentido contrário, os estados teriam perdas de receita.





Relator dos recursos, o ministro Paulo Sérgio Domingues entendeu que não há uma previsão legal específica que determine a exclusão das contribuições do ICMS e não deve ser aplicada a “tese do século” no caso.

A decisão confirma o que já vinha sendo adotado pelo STJ sobre o tema. Dessa forma, não foi necessário discutir efeitos temporários da decisão.

