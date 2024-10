A- A+

Pecuária Suinocultores do Agreste são capacitados pelo Sebrae -PE Projeto foca na gestão da produção e nas boas práticas agropecuárias que auxiliam na geração de renda para os pequenos produtores do município de Canhotinho

A suinocultura é uma tradição no Agreste pernambucano, e a profissio­nalização unida à adoção de boas práticas podem impulsionar ainda mais os negócios dos produtores da região. O Sebrae-PE, junto com a Prefeitura de Canhotinho, está capacitando criadores de suínos para aprimorar suas atividades e aumentar lucros. Ao todo, nove suino­cultores da região estão participan­do de consultorias especializadas, com 90 horas de orientação técnica em diferentes áreas da criação.



Essa região, amplamente conhecida como bacia leiteira de Pernambuco, tem na pecuária leiteira a base de sua economia, sendo a suinocultura uma atividade complementar em muitas propriedades. Reconhecendo a importância dessa produção para a geração de renda, o Sebrae passou a oferecer orientação focada na gestão da produção e nas boas práticas agropecuárias.

Estatísticas



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2023, Pernambuco ocupa a 9ª posição entre os maiores produtores do Brasil, com um rebanho de 188.385 cabeças. “Com o aumento das atividades produtivas de suínos na localidade, o Sebrae tem dado uma maior atenção para a profissionalização da atividade, em busca de garantir maior produtividade para os criadores”, explica Lucas Araújo, analista do Sebrae/PE.

Dificuldades



Antes da implementação do projeto de consultoria técnica, o Sebrae identificou alguns dos desafios enfrentados pelos suinocultores. “Havíamos percebido que os criadores encaravam, no seu dia a dia, empecilhos como baixa visão técnica sobre produção, reprodução e saúde animal, altos custos de produção que resultavam em baixo retorno financeiro, além da falta de informação sobre legislação, certificações e opções de apoio”, acrescentou Lucas.



A articulação com o setor começou em janeiro deste ano, com a palestra “A importância do diagnóstico na suinocultura”. O objetivo foi conscientizar os produtores sobre o potencial produtivo da atividade na região.

As consultorias do Sebraetec iniciaram em agosto e seguem até dezembro.

Nesse período, os criadores recebem orientações técnicas sobre: adequação da infraestrutura de produção, manejo alimentar e nutricional dos animais conforme suas fases de desenvolvimento, práticas reprodutivas, detecção de cio, acompanhamento da gestação, cuidados com leitões, manejo sanitário e controle econômico e zootécnico.

“Realizamos uma visita para compreender as produções e as práticas adotadas em cada propriedade. Durante essa etapa, foram apresentadas boas práticas para solucionar as problemáticas enfrentadas, com o objetivo de aumentar a eficiência das criações. Teremos mais dois encontros para desenvolver o plano de ação e acompanhar as implementações”, explica Lucas Araújo.

Experiência



Tiago Paulo, um dos participantes do projeto, possui cinco matrizes e cerca de 40 animais. “Crio porcos de forma mais organizada há oito anos, mas essa atividade já vem de gerações, com o meu avô. Nós vendemos em açougues e frigoríficos de Canhotinho e cidades vizinhas. Esse projeto do Sebrae tem sido ótimo, estamos aprendendo muito”, comenta Tiago.



Já para Márcio Sotero, que vende sua produção em Lagoa do Ouro, a suinocultura é um negócio promissor, mas ressalta a importância do acompanhamento especializado oferecido pelo Sebrae. “Quando tentamos fazer por conta própria, não conseguimos os melhores resultados. Hoje vejo que o que traz maior retorno é produzir o leitão, e é preciso acompanhar de perto para não perder a ninhada”, ressalta o criador.

Continuidade



O Sebrae pretende expandir esse projeto para outras regiões de Pernambuco, com a meta de atender mais suinocultores no Agreste Meridional. “O crescimento do rebanho de suínos no Estado, com o apoio dessas iniciativas, é visto com otimismo, especialmente diante da valorização da carne suína no mercado e de novas oportunidades comerciais, como a chegada da Masterboi em Canhotinho, por exemplo”, completou o analista da entidade, Lucas Araújo.



Além da consultoria técnica, o Sebrae oferece outros programas de apoio, como o ALI Rural, que promove inovação e desenvolvimento sustentável nas propriedades rurais. Os interessados em acessar o serviço podem procurar a Sala do Empreendedor no município, uma unidade do Sebrae ou ligar para o 0800 570 0800.

Veja também

MERCADO Banco central chinês corta taxas de referência para estimular a economia