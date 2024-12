A- A+

BRASIL Desemprego atinge menor patamar da história com taxa de 6,1% em novembro, aponta IBGE O resultado ficou em linha com as expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast

O desemprego nunca esteve tão baixo no país, apontam novos dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (27).



O percentual de desocupados renovou a mínima histórica e chegou a 6,1% no trimestre encerrado em novembro. É o menor patamar já registrado pela pesquisa do instituto, iniciada em 2012.



O resultado ficou em linha com as expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 6,0% e 6,1%, com mediana de 6,1%.

Em igual período de 2023, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,5%. No trimestre encerrado em outubro de 2024, a taxa de desocupação estava em 6,2%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.825 no trimestre encerrado em novembro. O resultado representa alta de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 336,738 bilhões no trimestre até novembro, alta de 7,2% ante igual período do ano anterior.

