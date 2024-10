TCU vai usar cruzamento de dados para examinar como bets influenciam políticas públicas, diz Dantas

A- A+

O Tribunal de Contas da União ( TCU) está montando uma auditoria com o objetivo de analisar diversas políticas públicas do país para identificar o impacto do mercado de apostas on-line na vida da população.



O foco, explica o ministro Bruno Dantas, presidente do órgão de controle de contras públicas, está em entender de que forma as bets impactam determinadas políticas públicas. Para isso, será feito um levantamento com base no cruzamento de dados de diferentes fontes para mapear esses pontos de atenção.

Na quarta-feira, o TCU aprovou uma proposta apresentada por Dantas para que a corte passe a acompanhar o mercado de apostas no Brasil e seus impactos em saúde pública, no orçamento das famílias e em outras políticas públicas.

— Estamos estruturando uma auditoria que vai analisar diversas políticas públicas, o impacto que as bets têm na vida nacional e, sobretudo, como elas influenciam e estão prejudicando a execução e a eficácia de determinadas políticas públicas — disse Bruno Dantas ao Globo.



— Nós estamos falando de política pública de educação, de crianças que abandonam a escola para ficar jogando, de combate a vício, de saúde pública.



"Debate de profundidade"

Na avaliação do ministro, que participou de evento na sede do BNDES na manhã desta quinta-feira, há pontos preocupantes a serem considerados. Isso inclui notícias de pessoas que deixam de comer para jogar, de casos de suicídio de outras que, em razão do vício em jogos e apostas, entram em depressão e põem fim à própria vida.

Dantas frisa que o TCU está olhando quais políticas públicas precisavam ser observadas de maneira mais aprofundada. Assim, será feito um levantamento, requisitando dados de instituições como o Banco Central, o Tesouro Nacional, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e também do Cadastro Único (CadÚnico), referência para o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família.

— O TCU é uma das poucas instituições que conseguem requisitar essas informações. Temos um acervo de mais de 180 bancos de dados. Vamos ter condições de cruzar as informações e mostrar essa fotografia para o Brasi. É um debate que precisa de profundidade.

Segundo o ministro, o papel do TCU é fazer uma crítica profunda e apresentar dados para o Congresso Nacional e o governo tomarem decisões.

— Não cabe ao TCU decidir se o Brasil vai ou não ter apostas on-line. O que parece é que nós tomamos uma decisão sem ter a compreensão do que isso significa na vida da nossa população. Então, talvez seja o momento de olhar como isso impacta a vida da população brasileira e, aí sim, o Congresso ditar as regras para que essa atividade seja ou não desenvolvida — explicou.

