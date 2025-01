A- A+

LIGAÇÕES Telemarketing abusivo: mais de 1 bilhão de chamadas por mês no Brasil, aponta documento da Anatel Anatel aplica mais de R$ 32 milhões em multas e bloqueia milhões de chamadas indesejadas

Leia também

• Anatel quer aumentar monitoramento de ligações indesejadas

• Anatel multa Amazon por venda de produtos irregulares

• Anatel autoriza sinal do 5G em todos os municípios

A Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel) aponta que mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivo foram recebidos pelos brasileiros mensalmente entre junho de 2022 e dezembro de 2024.



Isso equivale a uma média de 743 ligações por habitante, segundo o documento “Combate às Chamadas Inoportunas”, apresentado ao Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust).

As informações foram antecipadas pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmadas pelo Globo.

Desde junho de 2022, quando medidas mais rigorosas foram adotadas, cerca de 178,7 bilhões de ligações abusivas foram bloqueadas. A Anatel afirma que 85% das ligações indesejadas são barradas pelas ações, enquanto 15% ainda chegam aos consumidores.

Segundo a Anatel, o telemarketing abusivo ocorre quando uma empresa realiza mais de 100 mil chamadas por dia utilizando robôs. Essas ligações, chamadas de automatizadas, costumam durar cerca de seis segundos. Elas são encerradas automaticamente se não houver resposta imediata, essencial para direcionar o consumidor a um atendente ou a uma mensagem gravada.

Essas práticas abusivas geram um volume massivo de chamadas que incomodam milhões de brasileiros diariamente. Para reduzir esses impactos, medidas como bloqueios e sanções têm sido aplicadas com frequência.

Evitando as ligações de telemarketing

Uma das principais iniciativas para conter as ligações indesejadas é o programa “Não Me Perturbe”, que permite que os consumidores bloqueiem chamadas de empresas cadastradas. Entre essas empresas estão operadoras de telecomunicações e instituições financeiras.

Desde sua criação, mais de 5,7 milhões de pessoas já se cadastraram, até agosto de 2022. Após o registro, o consumidor deixa de receber chamadas relacionadas a serviços como: telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura; empréstimos consignados e cartões de crédito consignados.

Penalidades

De acordo com a Anatel, o combate ao telemarketing abusivo de forma ativa e já bloqueou 1.041 usuários de telecomunicações por práticas abusivas, além de aplicar R$ 32 milhões em multas, com base em 24 processos administrativos.

O uso do prefixo 0303, obrigatório para identificar chamadas de telemarketing ativo, é outra medida implementada, embora a agência ainda não tenha dados precisos sobre a adesão completa das empresas a essa norma.

Veja também