A- A+

Finanças Thiago Nigro em Pernambuco: Primo Rico traz palestra "Construindo Riqueza" Influenciador vai falar sobre falar sobre finanças, investimentos, negócios e marketing no dia 25 de setembro

A chegada do influenciador Thiago Nigro a Pernambuco já tem data: no dia 25 de setembro, o "Primo Rico", como é conhecido, traz seu projeto “Construindo Riqueza”.

A palestra, que vai acontecer no Teatro Guararapes, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, vai tratar sobre finanças, investimentos, negócios e marketing para o público pernambucano.

Os ingressos para Thiago Nigro em Recife custam a partir de R$ 140, com vendas exclusivas na Bilheteria Digital.

O influenciador é autor best-seller do livro “Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho”, que possui mais de um milhão de cópias comercializadas e se tornou o livro mais vendido do Brasil nos anos de 2020 e 2021.

Falando sempre sobre finanças, ele foi o criador do projeto de comunicação do país, intitulado como O Primo Rico, que acumula mais de 330 milhões de visualizações, além de mais de 6 milhões de inscritos no YouTube.

Veja também

empresas McDonald's investirá US$1,3 bi no Reino Unido e Irlanda e criará 24 mil empregos