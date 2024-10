A- A+

Tecnologia TikTok é alvo de processo por 13 estados nos EUA acusado de causar vício e não proteger jovens Popular plataforma de vídeos curtos é acusada de usar um software projetado para manter usuários conectados o máximo de tempo e com a maior frequência possível

O TikTok foi processado por 13 estados americanos, além do distrito de Columbia, nesta terça-feira, acusado de prejudicar e não proteger os usuários mais jovens.

As ações foram apresentadas separadamente em Nova York, Califórnia, no Distrito de Columbia e em outros 11 estados, ampliando, assim, a disputa legal da popular plataforma de mídia social, de propriedade da gigante chinesa ByteDance, com os órgãos reguladores dos EUA, que veem buscando novas penalidades financeiras contra a empresa.

De acordo com a agência de notícias Reuters, os estados americanos acusam o TikTok de usar um software intencionalmente viciante, projetado para manter as crianças assistindo o máximo de tempo e com a maior frequência possível, além de deturpar a eficácia de sua moderação de conteúdo.

Através de um comunicado, ao qual a Reuters teve acesso, o procurador-geral daCalifórnia, Rob Bonta, afirmou que o ''TikTok cultiva a dependência das mídias sociais para aumentar os lucros corporativos". Ele acrescentou:

"O TikTok tem como alvo intencionalmente as crianças porque sabe que os pequenos ainda não têm as defesas ou a capacidade de criar limites saudáveis em torno do conteúdo viciante."

Nas ações, os estados afirmam que a popular plataforma de vídeos curtos ''busca maximizar o tempo que os usuários passam no aplicativo para direcioná-los a anúncios''.

Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James ressaltou que os jovens estão lutando com sua saúde mental por causa de plataformas de mídia social viciantes como o TikTok.

Já o procurador-Geral de Washington D.C., Brian Schwalb, alegou que o TikTok opera um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado por meio de seus recursos de streaming ao vivo e moeda virtual:

— A plataforma do TikTok é perigosa por design. É um produto intencionalmente viciante que foi projetado para fazer os jovens se tornarem viciados em suas telas.

Procurado pela Reuters, o TikTok disse discordar fortemente das alegações, que acredita serem em sua maioria ''imprecisas e enganosas". Além disso, disse estar desapontado cm o fato de os estados terem optado por entrar com processo em vez de trabalhar juntos em busca de ''soluções construtivas para os desafios do setor."

A empresa acrescentou que oferece recursos de segurança, incluindo limites de tempo de tela por padrão e configurações de privacidade para menores de 16 anos.

