Licitação Transnordestina: Governo homologa contratação do projeto básico do trecho Salgueiro/Suape Esgotados todos os recursos da licitação para escolha da empresa responsável, o contrato foi publicado no Diário Oficial da União

O Ministério dos Transportes publicou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19), a homologação do contrato com a empresa que ficará responsável pelo projeto básico/executivo da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e Suape.

O vencedor da licitação, ao final dos recursos apresentados, foi o Consórcio Estratégica – Prosul, formado pelas empresas Estratégica Engenharia Ltda e Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

O contrato, no valor de R$ 15,217 milhões, marca o primeiro investimento federal desse tipo em 14 anos. A expectativa é que o trecho comece a ser construído no início de 2025. O acordo inclui, além da elaboração do projeto, a revisão de estudos e traçados necessários para a engenharia, visando à futura execução das obras.

O projeto total da Transnordestina, entre o Porto de Suape, em Recife, e Salgueiro, no interior de Pernambuco, abrange 520 quilômetros de extensão, dos quais aproximadamente 250 quilômetros correspondem ao trecho que ainda não teve obras iniciadas.

Segundo o Ministério dos Transportes, a iniciativa “representa um avanço importante para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária no Nordeste, especialmente na região pernambucana, impulsionando a logística e o transporte de cargas na região”.

Histórico

O custo estimado para o trecho até o Porto de Suape é de R$ 5 bilhões. A União colocou no orçamento deste ano R$ 450 milhões para a retomada do empreendimento.

Em dezembro de 2022, último mês do Governo Bolsonaro, um aditivo do contrato entre a Transnordestina Logística S.A. e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) levou à exclusão do trecho pernambucano do projeto original da ferrovia. A informação sobre o contrato só veio à tona já no início de 2023.

Parlamentares pernambucanos e o Governo do Estado deram início, então, a uma mobilização para que o projeto fosse retomado. Foi quando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu que o ramal será construído e o primeiro passo para tanto foi licitar os projetos básico e executivo.

