O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) nessa terça-feira (12).

O concurso ofereceu vagas de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, em diversas especialidades.



Os cargos têm remunerações que podem chegar até R$ 13,9 mil, além de diversos benefícios.

As provas foram aplicadas em 13 de outubro no Recife e em Aracaju (SE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Natal (RN).

O cronograma previsto para as próximas etapas do certame traz, para a próxima segunda-feira (18), a divulgação dos locais e horários de realização do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de agente da Polícia Judicial e do procedimento heteroidentificação de pessoas indígenas.

Confira os resultados:

+ Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Ampla Concorrência

+ Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - PcD

+ Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Negros

+ Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Indígenas





