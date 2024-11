A- A+

Economia Trudeau busca diálogo com Trump para evitar impacto de tarifas Primeiro-ministro do Canadá expressa preocupações com medidas econômicas dos EUA

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, reuniu-se com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, para discutir preocupações sobre potenciais aumentos tarifários que podem afetar produtos do Canadá. A visita, não anunciada previamente, ocorreu na propriedade de Trump em Mar-a-Lago e incluiu um jantar com outros membros da equipe do republicano.

Trudeau classificou o encontro como “uma conversa excelente”, mas reforçou sua preocupação com as políticas anunciadas por Trump, que incluem tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá e de 10% sobre produtos da China. O impacto dessas medidas pode ser significativo, já que mais de 75% das exportações canadenses têm os EUA como destino.

Trump, por sua vez, destacou que os dois líderes também trataram de questões como a crise do fentanil e o combate à imigração irregular, além de exigir que países do grupo Brics não apoiem uma moeda alternativa ao dólar sob pena de tarifas de 100%.

O Canadá estuda respostas caso as tarifas sejam impostas após a posse de Trump em 20 de janeiro. “Se as medidas forem implementadas, podemos adotar tarifas retaliatórias”, afirmou uma fonte do governo canadense à AFP.

A relação entre os dois países já enfrentou tensões semelhantes no primeiro mandato de Trump, quando tarifas sobre aço e alumínio foram introduzidas, levando o Canadá a retaliar com medidas semelhantes.

Trudeau refutou interpretações de que os anúncios seriam meras bravatas de Trump para iniciar negociações. “Quando ele faz declarações como essa, planeja levá-las adiante”, afirmou.

As exportações do Canadá para os Estados Unidos somaram cerca de US$ 423 bilhões no último ano, sustentando dois milhões de empregos. Novas tarifas podem trazer impactos graves para setores como o automotivo, agrícola e de tecnologia.

A postura protecionista de Trump também preocupa outros parceiros comerciais. Recentemente, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, teve uma conversa telefônica com Trump que gerou controvérsia. Enquanto o republicano afirmou ter obtido um compromisso para conter a imigração, Sheinbaum negou, reafirmando que o México não concorda com o fechamento de fronteiras.

Com a retomada de Trump à liderança política dos EUA, os próximos meses prometem definir os rumos das relações econômicas e diplomáticas da América do Norte.

