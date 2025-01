A- A+

TURISMO Vai viajar nas férias? Saiba o que observar na revisão do carro antes de cair na estrada Falta de manutenção do veículo é a sexta maior causa de acidentes nas estradas do Rio

Muita gente planeja botar o pé na estrada em janeiro, mês das tão esperadas férias de verão. Um passo importante é garantir que o veículo esteja em perfeito estado. Manutenções preventivas são essenciais para evitar contratempos e, principalmente, garantir a segurança de todos os passageiros.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que, de janeiro até o dia 18 de dezembro, houve 6.103 acidentes — com 309 mortos e 7.216 feridos — nas estradas do Estado do Rio. Entre as causas, a sexta maior foram as falhas mecânicas, em 339 situações, à frente até mesmo de velocidade incompatível com a faixa (304 ocorrências).





— Além dos acidentes causados pelas condutas dos motoristas, como excesso de velocidade e embriagues ao volante, o número de ocorrências de defeitos mecânicos ou elétricos refletem uma falta de manutenção entre os carros que trafegam nas vias — afirma José Helio Macedo, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal.

Macedo aponta que a falta de manutenção também pode potencializar a gravidade dos acidentes no trânsito:

— Às vezes, um veículo com pneu sem condição de rodar vai precisar de um espaço maior para conseguir frear. São situações que parecem simples, como a paleta de limpador de para-brisa com a borracha ressacada, que deixa a visibilidade do motorista comprometida.

O que deve passar por manutenção

Segundo Pablo Villaça, analista técnico de Educação Profissional da Firjan Senai, as revisões preventivas devem ser realizadas de acordo com as orientações do manual do proprietário, respeitando a periodicidade ou a quilometragem estipulada.

— Seja para viagens longas, passeios ou mesmo deslocamentos pela cidade, é importante verificar e inspecionar todos os itens previstos para cada quilometragem. O foco deve estar, principalmente, nos componentes que impactam diretamente a segurança, como o sistema de freios, o estado dos pneus e a suspensão — explica.

O que deve estar no topo da sua lista de cuidados com o carro:

Filtro de ar

O filtro de ar é responsável por reter impurezas maiores presentes no ar admitido pelo motor para a combustão. Todo motor de veículos a combustão capta o ar externo, que frequentemente contém sujeira, poeira, barro e outras partículas. O papel do filtro de ar é fundamental, pois impede que essas partículas entrem no motor, evitando danos internos às peças.

Além disso, o filtro de ar possui uma quilometragem indicada para substituição, conforme especificado no manual de cada veículo. No entanto, é importante realizar trocas preventivas e respeitar o intervalo de tempo recomendado, geralmente alinhado com a revisão de outros itens do carro.

Freios

A principal questão relacionada ao fluido de freios é sua capacidade de atrair umidade devido às suas características químicas. Com o tempo, essa umidade compromete o desempenho do sistema de freios e faz com que o fluido perca suas propriedades. Por isso, é essencial substituí-lo periodicamente, de acordo com a quilometragem recomendada para cada veículo pelo fabricante.

Pneus

Pneus em bom estado garantem maior aderência à pista e evitam derrapagens. Inspecione a pressão (incluindo o estepe) e verifique a profundidade dos sulcos. Pneus desgastados ou mal calibrados podem comprometer a segurança e o consumo de combustível.

Líquido de arrefecimento

O líquido de arrefecimento é essencial para manter a temperatura do motor sob controle, garantindo seu bom funcionamento. Ele deve estar na proporção correta de água desmineralizada e aditivo. Com o tempo, o aditivo perde suas propriedades, o que exige atenção do condutor.

— É importante que o condutor nunca complete com água diretamente da torneira e, sim, com o aditivo necessário — orienta o analista técnico da Firjan Senai.

Além disso, é necessário realizar a troca completa do líquido de arrefecimento periodicamente, conforme o tipo de aditivo utilizado e o prazo recomendado no manual do veículo. Esse processo inclui a limpeza do sistema antes de adicionar o fluido novo, garantindo a eficiência e a durabilidade do motor.

Velas de ignição

As velas de ignição têm uma quilometragem definida para troca, estabelecida por cada montadora, e desempenham um papel crucial no funcionamento do motor. Elas são responsáveis por gerar a faísca que dá início à combustão dentro da câmara de combustão.

Com o tempo, devido ao desgaste natural do eletrodo — que é um componente elétrico —, as velas perdem sua eficiência. Por isso, é essencial substituí-las periodicamente para garantir uma boa queima e a eficiência do motor. Velas desgastadas podem aumentar o consumo de combustível, reduzir o desempenho do motor e causar falhas no funcionamento, resultando em uma série de problemas indesejáveis para o usuário.

Alinhamento e balanceamento

O alinhamento de direção deve ser realizado sempre que o condutor perceber que o veículo está puxando para um dos lados, após a substituição de alguma peça da suspensão ou direção, ou quando houver sinais de desgaste irregular nos pneus, especialmente na banda de rodagem.

— Já o balanceamento está relacionado ao equilíbrio de peso das rodas. Quando o condutor sente vibrações no volante ao dirigir em velocidades médias de 80km/h a 100km/h, é um sinal claro de que o balanceamento precisa ser feito — afirma o especialista.

Além disso, é indispensável realizar o balanceamento ao trocar os pneus ou desmontá-los do aro. Portanto, na montagem de pneus novos, o balanceamento é altamente recomendado para garantir a estabilidade e o desempenho do veículo.

Catalisador

O catalisador é um componente essencial do sistema de escapamento do veículo, projetado para reduzir os gases poluentes emitidos pelo motor antes de serem liberados na atmosfera. Ele realiza essa função por meio de uma reação química interna.

O uso de combustível de boa qualidade é fundamental, pois combustíveis adulterados podem danificar o catalisador prematuramente. Além disso, durante as revisões periódicas do veículo, é importante verificar se o catalisador não está quebrado ou amassado, já que essas condições podem comprometer o funcionamento adequado do motor.

— Como qualquer peça automotiva, o catalisador tem uma vida útil limitada, geralmente variando entre 5 e 10 anos. Após esse período, os materiais químicos responsáveis pela reação tendem a perder sua eficiência — explica Villaça.



Quando fazer a manutenção?

Os manuais dos veículos indicam a quilometragem e o intervalo de tempo recomendados para realizar revisões e verificar todos os componentes do carro.

Toda essa periodicidade está detalhada no manual do proprietário, que orienta o momento ideal para cada tipo de manutenção. Vale destacar que esses prazos não são padronizados, pois variam conforme o modelo do veículo e as especificações do fabricante.

—Alguns itens precisam ser inspecionados a cada 10, 20 ou 30 mil quilômetros, enquanto outros demandam substituição preventiva, ou seja, devem ser trocados antes de apresentarem falhas — explica.

Confira alguns valores de manutenção de carros

