Veja a lista de celulares que ficarão sem WhatsApp em 2025: o seu está entre eles?

A cada ano, os aplicativos para celulares anunciam novas atualizações que trazem várias funcionalidades para os usuários. Isso faz com que alguns celulares mais antigos não consigam baixá-las, deixando os proprietários sem a opção de utilizá-las.



Este é o caso do WhatsApp, que, em 2025, deixará de funcionar em determinados celulares, incluindo dispositivos da Apple.

No entanto, não são apenas as atualizações dos aplicativos que causam problemas no funcionamento dos celulares, mas também as atualizações de software.



Por isso, o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo, o WhatsApp, de propriedade da Meta, anunciou uma lista de celulares que não serão mais compatíveis em 2025.

Embora a data ainda esteja distante, já que a atualização será realizada em maio de 2025, é importante verificar se o seu celular está nessa lista, pois nesses dispositivos o WhatsApp deixará de funcionar.

No caso dos modelos de iPhone que perderão a compatibilidade, são aqueles que não podem ser atualizados para o iOS 15.1. Assim, o WhatsApp não será mais compatível com esses celulares.

Entre os iPhones que não poderão mais utilizar a plataforma de mensagens estão:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Alguns dos modelos de Android que não poderão utilizar o WhatsApp em 2025 são:

Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD, Moto E (1ª geração)

Huawei: Ascend P6, Ascend Y300

ZTE: ZMAX, Grand X

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Nokia: Lumia 920, Lumia 1020

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Se o seu celular não estiver nessa lista, mas você quiser verificar se possui um sistema operacional que será incompatível com o WhatsApp, siga estas etapas:

Vá em Configurações.

Selecione Sistema.

Escolha Informações do telefone.

Clique em Versão do Android.

Se o celular solicitar uma atualização de software, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Configurações.

Selecione a opção Sistema.

Clique em Atualização de software.

