FAKE NEWS Vídeo falso de Haddad é removido do TikTok após notificação da AGU Publicação foi alterada com IA para fazer com que ministro da Fazenda defendesse 'taxação de pobres'

A Advocacia-Geral da União ( AGU) notificou extrajudicialmente a rede social TikTok para que plataforma removesse uma postagem com um vídeo manipulado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



A notificação foi enviada na noite dessa segunda-feira (20), e, na manhã desta terça-feira (21), a publicação não estava mais disponível.

De acordo com a AGU, o vídeo tinha sido alterado com ferramenta de inteligência artificial para mostrar Haddad defendendo a "taxação de pobres", o que não ocorreu. O órgão ainda ressaltou que a mesma publicação já havia sido retirada do ar pelo mesmo usuário, que posteriormente republicou o vídeo.

"A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa", afirmou a notificação.

No início do mês, a AGU já havia notificado o Facebook para que removesse outro vídeo de Haddad manipulado com IA, também com fala inexistente sobre taxação.

Além disso, na semana passada a AGU informou que pediu à Polícia Federal (PF) a abertura de um inquérito para identificar os responsáveis pela produção e disseminação de informações falsas nas redes sociais relacionadas ao uso do Pix.

