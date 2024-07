Vídeos: Apagão cibernético global paralisa voos, afeta finanças e telecomunicações

A- A+

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos interromperam voos nesta sexta-feira (19) citando problemas de comunicação, enquanto outras transportadoras, empresas de mídia e de telecomunicações ao redor do mundo também relataram falhas de sistema que interromperam suas operações.



A autoridade nacional de cibersegurança da Austrália anunciou que diversas empresas foram afetadas por um "apagão técnico em larga escala".

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air suspenderam voos menos de uma hora depois que a Microsoft anunciou ter resolvido uma falha em seus serviços de nuvem que impactou várias companhias aéreas de baixo custo.

Nas redes sociais, alguns internautas registraram as telas de informações aos passageiros sem funcionar nos aeroportos. Um perfil no X compartilhou um vídeo em um aeroporto nos Estados Unidos, em que todos os painéis eletrônicos estão com a "tela azul", indicando erro.

Diversos países reportaram problemas técnicos que afetaram redes de televisão nacionais, aeroportos internacionais, operadoras ferroviárias, bolsas de valores e outros serviços nesta sexta-feira.

Passenger traffic stopped at Dubai Airport as a result of the global IT disruption after a malfunction in the “Crowd Strike” cybersecurity platform. pic.twitter.com/h0tNjee2uF — War Watch (@WarWatchs) July 19, 2024

Companhias nos Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Nova Zelândia, Índia, e Holanda também reportaram dificuldade. Ainda não há informações sobre problemas no Brasil.

lol this is such a meme rn. Turns out my flight is grounded for the same @Microsoft outage



I really hope we don’t miss our connecting flight. Every airline is apparently grounded rn. What a day to be Microsoft. pic.twitter.com/37IAPbhVjJ — AJ Chan (@itsajchan) July 19, 2024

Segundo a Associated Press, usuários da Microsoft ao redor do mundo estão sendo afetados pelo apagão. O escritório do coordenador nacional de cibersegurança da Austrália declarou em um comunicado que o "apagão em larga escala está relacionado a um problema técnico com uma plataforma de software de terceiros, utilizada pelas empresas afetadas".





A interrupção no sistema também foi constado por clientes nos terminais de autoatendimento de um supermercado em Sydney.

Earlier this morning, a technical issue with a vendor impacted multiple carriers, including American. As of 5:00 a.m. ET, we have been able to safely re-establish our operation. We apologize to our customers for the inconvenience. — americanair (@AmericanAir) July 19, 2024

Veja também

TECNOLOGIA Apagão cibernético: Governos descartam suspeitas de ataques hacker e mantêm contatos com Microsoft