TECNOLOGIA Vivobook S 15: conheça o primeiro Copilot+ PC da Asus no Brasil Inteligência artificial da Microsoft é usada para impulsionar as funções do aparelho

Equipado com Snapdragon X Elite, o primeiro notebook Copilot+ PC da Asus já está disponível no mercado brasileiro. Batizado de Vivobook S 15, o modelo conta com a inteligência artificial da Microsoft para turbinar o seu desempenho.

O notebook, que também foi equipado com o processador Qualcomm Oryon, conta, ainda, com a NPU Qualcomm Hexagon, responsável por agilizar o processamento da IA no equipamento.

Com uma tela OLED de 15,6 polegadas e 2,8K, o aparelho, que faz parte da nova geração da Asus, está equipado com SSD PCIe 4.0 ultrarrápido de até 1 TB, além de memória de até 32 GB de RAM LPDDR5X de 8448 MHz.

Modelo tem uma tela OLED de 15,6 polegadas e 2,8K | Foto: ASUS/Divulgação

Para garantir a produtividade, a ASUS promete que a bateria do aparelho, com capacidade de 70 Wh, terá até 18 horas de duração. Com relação à portabilidade, o aparelho tem 14,7 mm de espessura e 1,42 kg.

Com 14,7 mm de espessura, modelo da ASUS é ultrafino | Foto: ASUS/Divulgação

Uso da inteligência artificial

Criado para ter o seu potencial impulsionado pela inteligência artificial, o Vivobook S 15 conta com o aprimoramento do Windows Studio Effects, além de uma câmera ASUS AiSense IR capaz de detectar a presença do usuário e escurecer a tela quando ele desvia o olhar.

Além disso, a tecnologia também realiza o bloqueio automático do notebook quando o usuário se afasta, desbloqueando quando ele retorna.

O aparelho ainda tem funcionalidades avançadas como o Windows Studio Effects que é capaz de melhorar a iluminação e realizar a remoção de ruído durante chamadas de vídeo em modo retrato.

Além disso, o software também consegue incorporar legendas precisas em tempo real.

O notebook já está disponível no Brasil por meio da Loja ASUS, com preço a partir de R$ 11.699,00 à vista, no pagamento via Pix.

