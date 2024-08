A- A+

BRASIL Volatilidade global pode ter impacto, mas não traz risco de crédito ao Brasil, diz Moody's Samar acrescentou que o quadro fiscal de outros países enfrentou deterioração mais acentuada que o do Brasil

O alto nível de reservas de moedas estrangeiras e o superávit em conta corrente mitigam a vulnerabilidade do Brasil à instabilidade dos mercados globais nos últimos dias, afirmou a vice-presidente da Moody's para risco soberano, Samar Maziad, em coletiva de imprensa em São Paulo.

Samar explicou que os principais canais de transmissão dos eventos recentes para o perfil do País seriam pelo câmbio ou uma possível fuga de capitais, mas ponderou que esses riscos parecem contidos no momento. "Haverá um impacto pela volatilidade, mas na perspectiva do crédito, isso não impõe riscos", disse.



Samar acrescentou que o quadro fiscal de outros países enfrentou deterioração mais acentuada que o do Brasil, mas em uma trajetória que parte de nível de dívida mais baixa. Segundo ela, parte dos progressos no fiscal brasileiro foi revertida recentemente.

"Isso é algo que difere o Brasil de outros países, onde a dívida não caiu e depois voltou a subir", ressaltou.



