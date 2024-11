Windows 10 deixará de ser atualizado pela Microsoft em breve. Veja o que muda e como migrar

A- A+

A última versão do Windows 10, conhecida como 22H2, deixará de receber atualizações e perderá o suporte em 14 de outubro de 2025, conforme anunciado pela Microsoft na última quinta-feira, dia 31. A decisão tem o intuito de estimular os usuários domésticos e as empresas a migrarem para o Windows 11, o sistema operacional mais recente da companhia.

Segurança estendida

Para os que preferem continuar no Windows 10, porém, a Microsoft oferecerá pela primeira vez a possibilidade de adquirir uma ESU (Atualização de Segurança Estendida, na tradução livre). Essa extensão será válida por um ano e custará US$ 30 (cerca de R$ 170). Contudo, após esse período, não haverá uma segunda prorrogação.





As empresas também terão opções para estender a segurança do Windows 10. A versão baseada em nuvem, que suporta até cinco dispositivos, sairá por US$ 45 (ou R$ 260). A versão tradicional, ativada por chave e válida para apenas um dispositivo, custará US$ 61 (cerca de R$ 350). Já os clientes do Windows 365 terão a ativação automática da atualização.

Como migrar para o Windows 11?

Em seu blog oficial, a Microsoft destaca os benefícios de segurança do Windows 11, tida como “a versão mais segura do Windows de todos os tempos" e projetada para ajudar o usuário a se manter "à frente dos riscos digitais".



A empresa também oferece um passo a passo, explicando como é possível verificar se o seu PC com Windows 10 está pronto para a atualização gratuita para o Windows 11 ou se será necessário adquirir um novo dispositivo mais seguro.

Verifique se o seu PC com Windows 10 pode ser atualizado gratuitamente para o Windows 11 selecionando o botão Iniciar;

Em seguida, vá em Configurações > Atualização e segurança > Windows Update

Caso a atualização não esteja disponível, pode indicar que alguns clientes podem precisar de um novo PC

Segundo a empresa, os PCs com Windows 10 receberão novas notificações no produto para informá-lo sobre o fim do suporte do Windows 10 em outubro de 2025.

