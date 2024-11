Desativaram o "digitando" no WhatsApp? Como saber quando alguém está mandando mensagem para você

A- A+

Um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo é o WhatsApp, no qual foram feitas diversas modificações com o objetivo de aumentar a privacidade e a segurança de seus usuários, permitindo que se sintam mais confortáveis em suas conversas.



Entre as grandes mudanças que o app teve nos últimos anos está a de não permitir a realização de capturas de tela da foto do perfil, desativar o horário da última conexão, não confirmar recebimento/leitura de mensagem ou enviar fotos e vídeos para assistir apenas uma vez.

Há muito tempo, o aplicativo de mensagens permite ver uma pequena parte que diz “digitando…” quando a outra pessoa está escrevendo uma mensagem em seu chat, mas essa indicação não está mais disponível nas versões beta ou em dispositivos iOS, de acordo com o Xataka, portal especializado em conteúdos de tecnologia.





Como você pode saber se um de seus contatos está escrevendo para você?

O aviso de “digitando…” do WhatsApp permitia que seus usuários soubessem quando uma pessoa estava escrevendo uma mensagem em tempo real, o que também ocorria com mensagens de áudio, que eram visíveis pelo selo “gravando áudio…”.



Porém, nas novas atualizações que foram introduzidas nas versões beta e nos dispositivos iOS, esses dois pequenos sinais deixaram de aparecer nas contas de quem possui as versões mais recentes do aplicativo.

Essa mudança começou a ser implementada em sua versão beta há algumas semanas, mas nos últimos dias, os clientes da Apple também observaram a alteração em seus chats, o que significa que em algum momento ela chegará também aos dispositivos Android, segundo o Xataka.

No entanto, você ainda pode ver que seus contatos ainda estão enviando um áudio, já que o “digitando…” na parte superior foi substituído pelos típicos três pontos que outros aplicativos como Messenger ou Instagram possuem, de acordo com a rádio Cadena Ser.

Além disso, quando você for enviar um áudio, os três pontos que ficarão na parte inferior da conversa mudarão para um símbolo de microfone, mas a única forma de observá-los é ficar atento às mensagens, pois esses avisos só serão vistos dentro da conversa. Isso não se aplica apenas a mensagens individuais, mas também a grupos, permitindo ver a foto do perfil do outro usuário e a ação que ele realiza, o que permitiria ver quais membros estão ativos no chat.

