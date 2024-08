A- A+

OPERAÇÃO Escritório do X no Brasil tem segunda-feira esvaziada após decisão de Musk Bilionário informou no sábado que iria encerrar a operação no país

O escritório do X no Brasil na capital paulista ficou sem funcionários nesta segunda-feira, após o empresário Elon Musk decidir encerrar a operação da plataforma no país. A companhia tem um espaço ecompartilhado no quinto andar de um prédio corporativo na região da Faria Lima, em São Paulo.

Até o fim o meio da tarde, nenhum funcionário havia aparecido no local. Sem um representante da rede, um oficial de justiça que esteve no prédio pela manhã não conseguiu notificar a empresa e teve que retornar.

Desde que Musk assumiu o comando da rede social, o número de funcionários no Brasil foi enxugado, em meio a onda de cortes promovida pelo bilionário. Atualmente, a empresa tinha cerca de 40 pessoas na operação brasileira.

Funcionários procurados pelo Globo não quiseram comentar o encerramento das atividades. A rede social vai continuar disponível para os usuários brasileiros.

A avaliação de especialistas, no entanto, é que a decisão de Musk de deixar o país deve dificultar o cumprimento de decisões da Justiça.

Justiça

A saída da rede vem depois de um histórico de embates entre Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O estopim para o bilionário fechar as portas no país foi uma decisão do ministro para bloqueio de contas, com a imposição de uma multa diária de R$ 20 mil a Rachel Conceição em caso de descumprimento, além de "decretação de prisão por desobediência à determinação judicial".

No Portal da Transparência, Rachel continua indicada como parte do quadro societário da companhia.

Em nota divulgada no sábado, a rede afirma que a responsabilidade do encerramento da operação “é exclusivamente” de Moraes com objetivo de “proteger a segurança” da equipe no país. O comunicado acrescenta que a operação brasileira não tem ”responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo” na plataforma e que a decisão é "imediata".

Veja também

MORADIA Minha Casa, Minha Vida: vendas disparam 46% e puxam mercado de imóveis novos no país