EVENTO Feirão de empregos, promovido pelo Governo do Estado, oferece mais de mil vagas em 34 empresas Terceira edição do evento reuniu cerca de 2,6 mil candidatos, na manhã desta terça-feira (5) na Etepam, no bairro da Encruzilhada

O Terceiro Feirão de Empregos, iniciativa Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), realizado na manhã desta terça feira (5), na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, reuniu 34 empresas locais de diversos setores, que estão ofertando mais de mil vagas de empregos.

O evento foi concebido para reduzir o caminho entre trabalhadores e empregadores, agilizando o processo que leva da seleção à contratação. O candidato que busca uma oportunidade já participa da entrevista durante a ação, com chance de sair aprovado para outra etapa junto à empresa ou até mesmo ser admitido na hora.

Os cargos são para diversas áreas, como construção civil e administrativa, de nível operacional, como operador de telemarketing e atendente, e também de nível superior, como psicólogo e pedagogo. Os cargos estão sendo disputados por cerca de 2,6 mil pessoas, que formaram uma fila quilométrica em frente à Etepam desde as primeiras horas da manhã.

A terceira edição do feirão está sendo promovida há pouco mais de um ano da primeira, que foi realizada em outubro de 2023, no Clube do Oficiais do Recife, no bairro da Boa Vista – a segunda foi em Caruaru, em abril deste ano, na Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, no bairro de Maurício de Nassau. Além da oferta de empregos, os candidatos contam com orientação profissional e ajuda para concepção de currículos, serviços de cópias e impressão gratuitamente.

A governadora Raquel Lyra (PSDB), que abriu o evento, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, disse que Pernambuco, ao longo dos últimos dez anos, vinha aparecendo como campeão de desemprego no Brasil, mas garantir empregabilidade não se faz em um passe de mágica ou determinando que as organizações empreguem.

“A gente tem que fazer o Estado ser mais promissor, ser um lugar bom para as empresas investirem, e a gente conseguiu fazer isso. Nossa economia está crescendo mais do que a do Brasil no último semestre”, lembrou. Ainda segundo a gestora, há tempos Pernambuco não conseguia alcançar a média do Brasil, mas agora já a ultrapassou e isso, acrescentou ela, já se revela nos empregos de carteira assinada gerados.

“Somos, pelo segundo mês consecutivo – agosto e setembro – o terceiro Estado do Brasil que mais gerou empregos com carteira assinada. A gente só perdeu para o Estado de São Paulo, que é uma economia muito grande, e para o Estado do Rio de Janeiro, que é muito maior que o nosso. Perdemos dele (RJ) por poucas centenas de empregos. A gente passou a ser líder do Norte e Nordeste em geração de empregos de carteira assinada”, comemorou Raquel.

De acordo com o gerente geral do Trabalho da Sedepe, Tiago Monteiro, o feirão é uma extensão da Agência do Trabalho e da Casa do Trabalhador para um ambiente externo diretamente com as empresas fazendo as seleções. A partir do mailing de empresas que a Sedepe possui, são feitos os convites às empresas, que devem oferecer, no mínimo dez vagas de emprego para o feirão.

Antes do evento, lembra Monteiro, o interessado precisa comparecer a Agência do Trabalho ou Casa do Trabalhador ou, ainda, acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, emitir uma das cartas, desde cumpra os pré-requisitos que a empresa cadastrou junto com a central de vagas do Sedepe. Com a carta, ele pode participar do feirão.

Quanto ao fato de haver mais pessoas que o número de vagas no evento, Tiago Monteiro, disse que o quantitativo obedece a uma exigência do Ministério do Trabalho que diz que devem ser recrutadas, no mínimo, três pessoas a cada vaga para que a empresa selecione e direcione a uma segunda etapa ou direto para a contratação.

Vaga garantida

A estudante Victoria Bianca do Nascimento, 19 anos, que está em busca do primeiro emprego, conseguiu uma vaga de atendente no Atacadão da Carne por meio do Feirão. “Estou bastante confiante, porque me deram bastante certeza. Amanhã, eu vou lá (na empresa). A vaga já está garantida. É só levar os documentos”, revelou ela.

“Depois de a empresa receber esse candidato, que pode pegar até três cartas pelo sistema ou até sete pelo aplicativo e ele participa das entrevistas e já tem o feedback da empresa, se vai seguir para uma segunda etapa ou se será contratado”, disse.

O sociólogo Carlos Alberto Teixeira Pereira, 43 anos, tentou uma vaga como operador de telemarketing na Provider. “Não fui absorvido pelo mercado de trabalho como professor este ano, estou tentando, fazendo concurso público. Então, esse emprego já seria uma renda”, disse, acrescentando que agora vai esperar a triagem dos currículos para saber se será selecionado.

