CAMPO Seguro penhor rural cresce mais de 60% no primeiro semestre em Pernambuco Aumento da arrecadação no Estado nos primeiros seis meses de 2024, em percentual, foi maior que o do Brasil, que totalizou um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado

O seguro de penhor rural vem se tornando uma solução essencial para produtores rurais de Pernambuco que buscam proteção em suas operações de crédito e financiamento. Pelo menos é o que atestam os dados do primeiro semestre deste ano levantados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) em parceria com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

No que diz respeito à arrecadação, o Estado saltou de R$ 4,1 milhões nos seis primeiros meses de 2023 para R$ 6,8 milhões no mesmo período deste ano, o que representa um crescimento de 65%. Também de janeiro a junho deste ano, a soma das contratações de seguro penhor rural no Estado já é maior do que o total dos doze meses de 2023, que foi de R$ 6,7 milhões.

Em percentual, o crescimento da arrecadação com penhor rural em Pernambuco é, inclusive, maior do que a nacional. De acordo com CNseg e FenSeg, arrecadou-se R$ 1,6 bilhão no Brasil nos primeiros seis meses de 2024, marcando um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os desembolsos em indenizações aos produtores, também no mesmo período, alcançaram R$ 477,6 milhões, o que representa um crescimento de 8,4% em relação a 2023.

De acordo com o CEO e fundador da Sonhagro, rede de franquias especializada em soluções de crédito rural, Romário Alves, o principal motivo desse incremento, tanto nacional como localmente, deve-se às operações de crédito rural com a disponibilização de mais crédito pelo Governo Federal, o que resultou em mais contratações.

“Houve também uma maior conscientização dos produtores rurais, que viram as perdas que aconteceram, por exemplo, em cidades do Rio Grande do Sul e, baseados nisso, têm buscado a contratação de seguro para proteger, blindar seu patrimônio, porque as perdas foram muito grandes lá”, complementou Alves.

Os números também refletem, ainda segundo o executivo, a importância do seguro na mitigação de riscos financeiros enfrentados pelos agricultores, especialmente em um cenário no qual a produção rural é frequentemente afetada por fatores climáticos e de mercado.

O seguro penhor rural é uma modalidade que garante aos produtores rurais não só acessar crédito, mas também proporciona uma rede de segurança em momentos de crise. Esse tipo de apólice cobre uma gama de bens que são usados como garantia em empréstimos, asseverando segurança tanto para o produtor rural quanto para a instituição financeira que concede o crédito.

Quando um produtor contrata um empréstimo ou financiamento, muitas vezes precisa oferecer bens em garantia como parte do processo. Esses bens podem variar de produtos agropecuários até a equipamentos essenciais para a atividade rural, como tratores e veículos.

É nesse momento que o seguro de penhor rural entra em cena, oferecendo cobertura para eventuais perdas ou danos que possam comprometer esses bens concedidos em penhor. Entre os itens que podem ser cobertos pelo seguro de penhor rural estão: produtos agropecuários, equipamentos e máquinas agrícolas, veículos utilizados na atividade rural e bens pessoais do produtor rural.

A cobertura oferecida pelo seguro de penhor rural garante indenização em caso de perda ou dano desses bens, até o limite estabelecido na apólice. Isso traz segurança financeira para o produtor e a instituição de crédito, mesmo diante de adversidades.

De acordo com dados da CNseg, o setor registrou um aumento de 107,1% na arrecadação e 75,7% nas indenizações nos últimos cinco anos, subindo de R$ 1,4 bilhão e R$ 503,6 milhões em 2020 para R$ 2,9 bilhões e R$ 884,9 milhões em 2023. Esse crescimento demonstra não apenas a relevância da modalidade, mas a crescente conscientização dos produtores sobre a importância de se proteger contra imprevistos.

