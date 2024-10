A- A+

EURO Zona do euro registra inflação de 2% em outubro Em setembro, a inflação da zona do euro foi de 1,7%, segundo a Eurostat

A inflação da zona do euro ficou acima das expectativas em outubro, a 2%, estimulada por aumentos nos preços dos alimentos e dos serviços, anunciou nesta quinta-feira (31) a agência europeia de estatística Eurostat.

Em setembro, a inflação da zona do euro foi de 1,7%, segundo a Eurostat em 1,7%, mas para outubro as expectativas do mercado, segundo uma compilação da Bloomberg e da FactSet, eram de aumento de 1,9%.

A Eurostat anunciou que os preços dos serviços aumentaram 3,9%, ao mesmo tempo que o setor de alimentos (que inclui o tabaco e as bebidas alcoólicas) subiu 2,9%.

Ao mesmo tempo, a inflação subjacente - que exclui produtos com preços voláteis - permaneceu estável em 2,7%, embora o mercado esperasse uma desaceleração para 2,6%.

Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha registrou inflação de 2,4% em outubro. Na França, o índice foi de 1,5% e na Itália de 1,0%. A Espanha registrou inflação de 1,8 e Portugal 2,6%, segundo a Eurostat.





