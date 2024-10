Colégio Cognitivo: Base sólida e suporte emocional

A- A+

A construção de uma base sólida na educação desde cedo é essencial para o sucesso futuro dos alunos, tanto em termos de desempenho acadêmico quanto no desenvolvimento pessoal e emocional.

Escolas que combinam a excelência acadêmica com o apoio psicológico e atividades que estimulem habilidades interpessoais oferecem uma preparação não apenas para os desafios dos vestibulares, mas também para a vida adulta.

Sucesso

Com um histórico de sucesso, o Colégio Cognitivo foi destaque em 2023 ao conquistar o 1º e o 2º lugares entre as melhores escolas particulares do estado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no último balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgado em 14 de agosto deste ano.

A instituição combina excelência acadêmica com apoio socioemocional, que preparam os alunos para o vestibular e para a vida. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Alunos

Para os estudantes, a conquista é reflexo de um trabalho contínuo, que começa desde os primeiros anos de estudo. Pelo terceiro ano consecutivo, a unidade de Casa Forte garantiu o 1º lugar no ranking, enquanto a unidade de Boa Viagem assegurou a 2ª colocação, consolidando a força da metodologia da instituição.

Quando a educação vai além do conteúdo das disciplinas, os estudantes se tornam mais preparados para lidar com pressões da vida e aptos a encarar as dificuldades de uma maneira mais saudável e equilibrada.

Essa visão integrada de ensino é fundamental para alunos como Matheus Andrade Pontes, de 11 anos, aluno do 6º ano do Colégio Cognitivo, unidade de Boa Viagem, que desde cedo fez a escolha por uma instituição que o preparasse não apenas para o vestibular, mas para a vida como um todo.

“Nós sabíamos que eu precisava de uma escola que me preparasse bem, tanto para o vestibular quanto para a vida. Aqui a gente aprende a se organizar, a estudar, mas também a lidar com as emoções e com o que acontece ao nosso redor”, explica Matheus.

Alunos das duas unidades relatam satisfação com a instituição, e muitos usam o horário de folga para estudar na escola. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

Essa percepção é compartilhada pelos colegas mais velhos, que já estão nos estágios finais da trajetória escolar, a exemplo de Daniel Cavalcanti da Matta Silveira, de 17 anos. Assim como Matheus, Daniel está no Cognitivo desde o 6º ano e reflete sobre como essa preparação contínua o ajudou a se sentir confiante para enfrentar o Enem e os desafios do vestibular.

“Eu entrei no colégio porque meus pais viram que seria importante ter uma base forte, e hoje percebo como foi a decisão certa. Sinto que estou muito mais preparado e confiante para o futuro”, afirma o estudante.

Ele explica que, além do conteúdo, o colégio oferece também uma estrutura completa para tirar dúvidas e aprofundar o conhecimento.

“Temos momentos à tarde para tirar dúvidas, laboratórios de redação... É tudo muito bem planejado para que a gente se sinta seguro com o que está aprendendo”, conta Daniel.

Suporte

André Alves Figueiredo Lima, também de 17 anos, está no Colégio Cognitivo há cerca de três anos e meio e destaca como o suporte emocional oferecido pela escola tem sido um diferencial importante.

“Todo mês temos atividades voltadas para o controle das emoções, e isso me ajudou a enfrentar o nervosismo, que é natural nesse período. Os simulados e projetos também são fundamentais para testar nossos limites e melhorar”, explica o aluno.

Já Marina Cabral Nogueira Lima, de 18 anos, está no 3º ano e destaca a importância da confiança no método do colégio.

“Venho construindo uma base muito sólida. As aulas são muito focadas no que a gente precisa saber para o Enem, mas também têm toda uma preparação emocional, que faz muita diferença. Acredito que o que faz a gente ter bons resultados é essa continuidade, de já estar há muito tempo sendo preparada para isso. O acompanhamento é muito forte”, conta a estudante.

Outro aluno que também está no 3º ano, André Alves Figueiredo Lima, de 17 anos, destaca o papel do colégio em sua evolução acadêmica e emocional. Ele revela que, mesmo nas dificuldades, sempre encontrou suporte para superar desafios.

“Eu sempre tive muita dificuldade com redação, por exemplo, mas aqui eu consegui evoluir muito. Os professores dão muita atenção, a gente tem muito suporte para melhorar o que precisa. Eu vou todas as tardes à sala de estudos, mesmo quando não há aulas. Isso me ajuda a manter o foco e rende muito mais do que estudar em casa”, relata o estudante.

Preparo

De acordo com o educador e um dos sócios do Colégio Cognitivo, João Correia, o sucesso da instituição não se deve apenas ao preparo acadêmico rigoroso, mas também à atenção dada ao desenvolvimento socioemocional dos alunos.

“O que contribuiu para o Colégio Cognitivo alcançar o 1º e 2º lugar no ranking das escolas com melhor desempenho no Enem foi o foco na excelência acadêmica e na formação integral dos alunos. Além de desenvolver habilidades cognitivas, damos grande ênfase ao contexto socioemocional, preparando os estudantes para pensar criticamente e resolver problemas com autonomia”, destaca João.

Segredo

João Correia - que está à frente do colégio juntamente com os colegas e sócios Eduardo Belo e Wendel Santos - ressalta ainda que o acompanhamento do aluno começa já no Ensino Fundamental II, assim como no caso de Matheus de Andrade, com professores altamente qualificados e capacitados para gerir a sala de aula de maneira eficaz.

“Nossa preparação não se limita à preparação para vestibulares, mas visa que o aluno enfrente qualquer desafio. O resultado que alcançamos nos orgulha e reforça o trabalho que vem sendo construído desde a formatura da nossa primeira turma, em 2013”, detalha João Correia.

Além disso, João aponta que o processo de ensino do colégio é contínuo e monitorado de perto.

“Nosso processo é contínuo. Monitoramos o progresso dos alunos e o trabalho dos professores ao longo de toda a jornada escolar, o que garante uma evolução constante”, afirma o professor.

O método de ensino do Colégio Cognitivo busca sempre inovar e acompanhar as necessidades individuais de cada aluno. Além das atividades pedagógicas tradicionais, a escola também promove atividades como viagens pedagógicas, projetos sociais e olimpíadas de conhecimento.

João Correia destaca que essas iniciativas ajudam a formar cidadãos conscientes e preparados para o futuro.

“Temos o Cog Social, um grande projeto social que une nossos pilares com o propósito de despertar a consciência social e cidadã dos estudantes. A maior e melhor tecnologia do presente, passado e futuro é cuidar das pessoas, valorizar a essência, o aprendizado, o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais”, conclui o educador. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

