Folha Educa Férias: planeje uma viagem com economia e segurança! A reportagem da Folha Educa conversou com a gerente de vendas da CVC, Suelen Santos, que traz dicas do que você precisa saber para fazer uma boa viagem

Com a proximidade das férias de janeiro, quem deseja viajar deve se planejar e não deixar a decisão para a última hora. O primeiro passo é a escolha do destino. A partir daí, são várias etapas necessárias antes de embarcar: estabelecer a duração da viagem, os locais de interesse, pesquisar os pacotes, organizar a documentação, escolher os passeios de acordo com o orçamento disponível e assim por diante.

A regra número 1 para aproveitar ao máximo é se programar com alguns meses de antecedência da data da viagem. Para ajudar nesta tarefa, a reportagem da Revista Folha Educa conversou com a gerente de vendas da operadora e agência de viagens CVC, Suelen Santos, que traz algumas dicas do que você precisa saber para fazer uma boa viagem.

Planejamento

Segundo a gerente de vendas, a compra antecipada de passagens, traslados, hospedagens e passeios garante vantagens. “O consumidor consegue encontrar preços mais atrativos, melhores condições de pagamento e maior disponibilidade de hotéis e horários de voos”, comenta Suelen.

Outro fator que deve ser analisado no momento de fechar a viagem é a forma de pagamento. Para quem não guardou dinheiro, optar pelo parcelamento sem juros é uma ótima alternativa, mas, claro, tudo deve ser feito com cautela para não pesar no orçamento após a viagem.

A gerente de vendas da CVC, Suelen Santos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segundo a gerente, uma boa opção é pesquisar agências que ofereçam formas alternativas de pagamento, para deixar o cartão de crédito livre para eventuais emergências. Nas agências CVC, por exemplo, o cliente encontra a possibilidade de parcelamento no boleto em até 24 vezes, conforme a data da viagem.

Ainda de acordo com Suelen, outra vantagem de planejar a viagem com antecedência é que, ao chegar a data do embarque da viagem, muitas vezes, ela já estará praticamente quitada. Isso ocorre porque as parcelas podem ser pagas mensalmente antes, ou até depois da viagem.

Orçamento

Se a ideia é viajar com a família, mas o orçamento está reduzido, a gerente afirma que existem maneiras para baratear os custos da viagem. “Escolher um hotel que ofereça o sistema ‘tudo incluído’, optar por apartamentos triplos ou quádruplos e incluir os passeios no pacote para evitar gastos extras são algumas delas”, recomenda Suelen.

Para gastos durante viagens ao exterior, a especialista da CVC orienta que a melhor alternativa é optar por um cartão pré-pago, ou mesmo pela moeda em espécie, para limitar os gastos com antecedência e evitar a variação de câmbio e impostos. Além disso, o cliente também pode alugar um carro e fazer os passeios por conta própria. Nesse caso, as locações também podem ser reservadas na agência com parcelamento em até dez vezes sem juros.

Documentação

Com a viagem marcada, o próximo passo é se preparar. Nessa fase, a gerente de vendas orienta que é importante verificar questões como documentação para a viagem, locais que exigem vacinas, limite de bagagem, qual moeda levar, entre outros, para evitar problemas de última hora.

Em viagens nacionais, seja de avião ou ônibus, é necessário que crianças menores de 12 anos estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis – desde que autorizados legalmente -, e apresente a Certidão de Nascimento ou RG.

Se a viagem for para um destino internacional, é importante ficar atento às exigências de cada país para turistas brasileiros, como o passaporte. “Exceto os países que compõem o Mercosul, para todos os outros é obrigatório o passaporte, com validade de, no mínimo, seis meses da data de entrada no país”, orienta a especialista.

Para Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela é possível embarcar com o documento de identidade original (RG), desde que esteja em bom estado e a data de emissão não ultrapasse dez anos. No entanto, é importante ficar atento ao processo de requerimento do passaporte, que pode durar até 20 dias.

Dos países que mais recebem brasileiros, o mais visitado que faz a exigência de visto para turistas é os Estados Unidos. Por isso, a gerente alerta que para quem escolhe o país como destino é bom iniciar o processo para aquisição do visto com uma boa antecedência à viagem.

Na Europa, nos 27 países que fazem parte do Tratado Schengen, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e Holanda, não é necessário visto. No entanto, os europeus exigem passaporte com validade superior a seis meses a partir da data de saída do território europeu e a permanência máxima sem visto em alguns é de, no máximo, 90 dias. Já o Reino Unido também não requer visto de turistas brasileiros, mas o prazo é estendido a seis meses. Por outro lado, a maioria pede que o turista comprove que tem como se manter financeiramente no país. Na França e Portugal a verba diária é de 62 euros e 40 euros, respectivamente.

Seguro

“Outro documento que muita gente esquece ou não dá a devida importância, é o Seguro Viagem, obrigatório para entrada em muitos países. Caso não o turista não porte, corre o risco de deportação”, lembra Suelen.

O seguro garante assistência médica, além de serviços como indenização por extravio da bagagem, auxílio em caso de perda de documentos, reembolso por atrasos ou cancelamentos de voos. Na hora de contratar, fique atento às regras do país. Na Europa, a maioria exige que o turista tenha um seguro-viagem com cobertura mínima de 30 mil euros.

Por isso, para evitar frustrações, é válido consultar uma agência de viagem, que tenha tradição no mercado, para ajudar na formatação e planejamento da viagem. Nas agências tradicionais, os agentes têm conhecimento sobre os destinos e podem orientar sobre o hotel mais indicado de acordo com o perfil do viajante, a melhor localização, entre outros fatores importantes para o sucesso da viagem.

Além disso, a especialista ressalta que planejar uma viagem de férias em um local que possui credibilidade no mercado também é uma segurança a mais, por ter a viagem assistida, ou seja, qualquer imprevisto que aconteça, a agência poderá te auxiliar.

Com todas estas dicas, agora é só organizar as malas, fazer um check-list de toda a documentação e aproveitar as férias.



Fonte: CVC/Folha de Pernambuco.

