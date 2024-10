Madre de Deus: ensino bilíngue e currículo internacional

A- A+

O Colégio Madre de Deus, referência em educação em Pernambuco, iniciou neste ano as atividades do Campus IV, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. O diferencial da nova unidade é a proposta pedagógica, focada em um currículo internacional, por meio da integração do ensino bilíngue nas disciplinas do dia a dia.



O Campus IV conta com turmas do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental. O sistema é integral, com aulas das 8h às 16h20, três vezes por semana. Nos demais dias, os estudantes são incentivados a fazer atividades de desenvolvimento pessoal, na própria escola. São, no total, 16 disciplinas ofertadas.

Com 50 anos de funcionamento, o colégio tem ainda outras duas unidades no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, com turmas do Ensino Infantil ao Médio. Há, ainda, o Campus III, que também fica localizado na Tamarineira.



Como principal atrativo, o Colégio Madre de Deus é o único em Pernambuco a possuir a certificação Cambridge International School. Com isso, a escola pode aplicar a metodologia de ensino da instituição, que é referência em educação em todo o mundo.



“Agora fazemos parte de uma comunidade de escolas ao redor do mundo. Desde a fundação, o colégio nasceu com o propósito de transformar a educação da época. O Campus IV nasceu com esse mesmo propósito, mas adaptado às necessidades do mundo atual, sem que a nossa missão e valores fossem perdidos. Queremos formar cidadãos para o mundo, que tenham respeito social e com o meio ambiente, que são essenciais”, explica a gestora escolar do Campus IV, Maria Lúcia Figueiredo, 24 anos.

Gestora escolar do Campus IV do Colégio Madre de Deus, Maria Lúcia Figueiredo. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

ACOLHIMENTO

Situado em um ambiente moderno, o foco do colégio é o acolhimento dos estudantes. Para isso, o compromisso está em oferecer a melhor experiência, por meio de artifícios próximos para os alunos.



Uma das maneiras para alcançar isso foi incentivar nas crianças a criação de laços afetivos, por meio do contato direto com a mascote do Campus IV, a cadela Boba. Muito dócil, a cachorrinha é um verdadeiro sucesso e serve, inclusive, como ponto de partida para o ensino sobre respeito e cuidado, até mesmo para os estudantes mais tímidos.



É justamente nessa toada que o currículo acadêmico foi construído, para valorizar o desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais e éticas. Nesse processo, a instituição prepara os alunos para serem cidadãos responsáveis e conscientes.

PRÁTICA

Um dos valores da instituição é levar o ensino teórico para a prática. Assim, as instalações do Campus IV do Colégio Madre de Deus contam com um ambiente propício para esse desenvolvimento, como o laboratório de ciências, espaços de convivência, quadra, além da biblioteca, salas de estudo e de aula.



“A gente trabalha não somente na sala de aula, mas também valorizamos a prática. Temos, ainda, o laboratório de ciências, salas de estudo, biblioteca e oficinas fora do ambiente escolar. Com isso, os alunos conseguem fazer atividades em grupos, para promover maior interação entre eles”, destaca a professora de ciências Juliane Lins.



Essas atividades visam contribuir tanto para o aprendizado e desenvolvimento pessoal, quanto para a brincadeira e ludicidade próprias da criança. Um dos estudantes contemplados por essa abordagem é Rodrigo Araújo, 11 anos, que cursa o 6° ano.



“As aulas e os professores são muito legais! O recreio também, quando a gente joga futebol, vôlei e basquete. Também nos divertimos bastante com o tobogã, que fica perto da quadra. As aulas de inglês também são ótimas, e temos cinco por semana. Gosto porque temos aulas para que possamos aprender a nos comunicar bem. É muito legal!”, diz.



Já para Gabriela Lins, 13 anos, aluna do 8° ano, a própria estrutura do Campus IV facilita o desenvolvimento dos estudantes. “Gosto muito das aulas, que são muito dinâmicas. Gosto também dos professores, que são muito acolhedores com os alunos. A estrutura da escola é muito divertida e colorida, o que eu acho que traz muita alegria para nós. Há um incentivo ao aprendizado”, pontua.

ABORDAGEM

A abordagem bilíngue é um dos pilares do Colégio Madre de Deus Campus IV. Dentre as atividades, os alunos passam por uma imersão de três dias semanais em tempo integral. Com isso, eles podem trabalhar habilidades especiais para o desenvolvimento completo dos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que têm a oportunidade de aprimorar o conhecimento em dois idiomas.



O diferencial, no entanto, está na abordagem. Enquanto nas outras três unidades o colégio trabalha o ensino bilíngue em horários extracurriculares, no Campus IV, esse ensino é contínuo e integra as disciplinas.



Assim, é muito comum ver na instituição uma aula de educação física, por exemplo, feita inteiramente em inglês. Por mais que pareça fora do padrão, essa técnica educativa visa preparar os estudantes para o uso do idioma no dia a dia, nas mais diversas situações. Com isso, o professor explica a atividade que será realizada em língua inglesa, assim como toda a parte prática.



“Desenvolvemos os alunos com fluência em inglês e ampliamos as suas fronteiras culturais. Já tivemos várias conquistas acadêmicas, com estudantes aprovados nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa”, explica a gestora Maria Lúcia Figueiredo.

Unidades do Colégio Madre de Deus. - Arte: Greg/Folha de Pernambuco

PARCERIAS DE PONTA

O Colégio Madre de Deus estabeleceu, ainda, parcerias estratégicas de ponta com universidades internacionais de renome, como a Universidade do Missouri, dos Estados Unidos, por meio do programa “High School”. A ação, desenvolvida entre alunos do 9° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, disponibiliza aulas de inglês alinhadas com os padrões educacionais estadunidenses. No total, são 650 horas letivas com professores nativos para melhorar, principalmente, a conversação e pensamento crítico dos alunos.



Ao fim do curso, os estudantes recebem um diploma de formação da Universidade do Missouri, que comprova a fluência no idioma dos participantes. Assim, ao fim das aulas, os estudantes da instituição finalizam os estudos com dois diplomas, contando, também, a comprovação de conclusão do Ensino Médio brasileiro. De 2015 para cá, inclusive, o Colégio Madre de Deus afirma que já teve alunos aceitos em mais de 20 universidades internacionais, de países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, para estudarem o curso superior.



“O espaço que hoje trabalho condiz totalmente com o que acredito que é uma educação de qualidade, a educação do futuro. Desenvolvemos há muito tempo um trabalho de educação socioemocional, letramento digital, o bilíngue, habilidades nas quais acredito que transformam o estudante e o forma para ser um bom profissional no futuro. Mas, acima disso, pessoas íntegras, preocupadas com o meio ambiente e com a comunidade, aptos a desenvolver habilidades e se destacarem no mercado de trabalho”, afirma a gestora Maria Lúcia.

