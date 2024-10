Grupo Afya: força total no ensino da Medicina

A- A+

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 38 instituições de Ensino Superior em todas as regiões do País, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde.

São 3.583 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. São mais de nove mil professores e colaboradores e mais de 76 mil alunos de graduação. Os cursos de medicina são oferecidos em 30 IES da Afya e reúnem mais de 22 mil estudantes em 14 unidades da federação.

O curso de graduação em medicina da Afya tem a duração de seis anos, exige a dedicação em tempo integral do estudante, com aulas teóricas e práticas, e é baseado nas seguintes premissas, de acordo com o Relatório Anual de Sustentabilidade de 2023 do Grupo Afya: metodologias ativas ao longo da graduação; currículo integrado e modular; incorporação dos mais modernos TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação); imersão intensa na prática médica; integração entre Extensão, Pesquisa, Ensino e Inovação; estágio médico na rede de referência e simulação de saúde.

Única empresa que se relaciona com o médico em todas as etapas da carreira, a Afya é pioneira na adoção de práticas digitais voltadas para a aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina. A empresa inova no mercado a partir de 2020 com a construção de um portfólio robusto e diversificado que facilita o dia a dia da prática clínica com soluções como o Afya Whitebook, Afya iClinic, Afya Papers, entre outras.

SOLUÇÃO

Atualmente, um em cada três médicos e estudantes de medicina do País utiliza pelo menos uma solução digital da Afya. Há quase 300 mil usuários ativos impactando a vida de milhões de brasileiros por ano através de atendimentos com suporte da tecnologia. Se cada um deles atender, em média, cinco pacientes por dia, 20 dias no mês, são 360 milhões de pacientes atendidos.

Com mais de 20 anos formando médicos em cidades de pequeno e médio porte, o propósito da Afya é transformar a saúde em conjunto com quem tem a medicina como vocação.

Em 2022, foram realizados quase meio milhão de atendimentos gratuitos de medicina, saúde e outras áreas do conhecimento às comunidades de entorno dos campi com o apoio de 662 parcerias para cenários de prática (graduação e pós-graduação).

O Grupo Afya está presente em Pernambuco desde 2022 com a unidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

“A Afya, ao chegar a Pernambuco, trouxe o know-how de excelência na formação médica, fortalecendo e contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de saúde do Estado, sobretudo, Jaboatão dos Guararapes e o Recife, considerado o segundo polo médico do Brasil”, ressalta a diretora da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão, Vanessa Piasson.

Vanessa Piasson Diretora da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão. Foto: Divulgação.

JABOATÃO

Em relação aos projetos de extensão realizados pela Afya, relevantes para a formação em medicina, destaca-se a Clínica Escola, que é uma unidade de atendimento em saúde que oferece atendimento gratuito às comunidades.

Na Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão, o atendimento gratuito à população é realizado no primeiro Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES) do Nordeste. A unidade de saúde está localizada ao lado da prefeitura municipal e oferece atendimento ambulatorial da população, via regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a construção do AEES, foram destinados aproximadamente R$ 12 milhões em recursos do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (Coapes), firmado entre a Afya Jaboatão e a prefeitura municipal.

A inauguração do ambulatório faz parte do compromisso de contrapartida da Afya ao município de Jaboatão, dentro do edital da instituição de ensino com o Programa Mais Médicos (PMM), do governo federal.

Dentro dos princípios do PMM, a faculdade Afya é a responsável pela formação e qualificação de médicos vinculados ao programa federal, em Jaboatão dos Guararapes.

O ambulatório funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h, tendo à disposição 15 médicos por turno. Para cada médico, um grupo de até seis estudantes, a partir do 5º período do curso de medicina da Afya Jaboatão.

O ambulatório oferece consultas nas áreas de psicologia, psiquiatria, pediatria, neurologia, mastologia e dermatologia. Posteriormente, deverão ser implantados serviços de raios-x, ultrassonografia e atendimento de farmácia.

FORMAÇÃO

A Afya Jaboatão destaca-se como uma importante escola de formação médica na região. “Prezamos por uma formação integral do médico, desde a mais alta evidência científica de tecnologia a questão humanística e social e de contribuição dele com a região. Também procuramos formar o médico focado na realidade do sistema de saúde do município”, fala a coordenadora acadêmica Juliana Gonçalves.

De acordo com a coordenadora, a Afya Jaboatão tem uma grande produção científica, com a participação dos estudantes em eventos, como ligas acadêmicas, editais locais de iniciação científica, além dos editais nacionais do Grupo Afya. “Nossos alunos também têm uma expressiva aprovação de projetos em editais nacionais.”

Outra marca importante da Afya é a questão da tecnologia, através de laboratórios equipados. Os alunos têm acesso à alta tecnologia, com simuladores de baixa e alta complexidade.

Eles têm a possibilidade de trabalhar em ambientes simulados, a questão da urgência e emergência da clínica médica e dos procedimentos cirúrgicos.

“Trabalhamos bem a simulação para que eles cheguem no internato com todo um aparato e preparo técnico para atender os pacientes”, ressalta. Além da graduação, a Afya Jaboatão oferece cinco cursos de pós-graduação: Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade, Cirurgia, Pediatra e Ginecologia e Obstetrícia.

