FOLHA EDUCA GGE: ensino voltado para conquistar o mundo Estudantes começam a aprender inglês desde cedo, familiarizando-se com uma segunda língua e tendo mais chances no mercado profissional

O ensino do inglês nas escolas há tempos ultrapassou o velho limite de aprender o básico. No fim do Ensino Médio, o objetivo não é apenas preparar o aluno para prestar uma prova do Enem, por exemplo, mas sim como parte de sua formação para enfrentar o mundo. Essa é a visão do Colégio GGE.

“Desde bem cedo, trabalhamos o ensino bilíngue, sempre de forma lúdica e prática para que, no futuro, nossos alunos tenham não só a possibilidade de enfrentar vestibulares, mas também a chance de buscar a tão sonhada formação no exterior”, disse Anabelle Veloso, diretora pedagógica da instituição de ensino.

Entendendo essa necessidade, o Colégio GGE introduz o aprendizado do inglês a partir do Ensino Infantil 3.

Isso faz parte do plano do GGE de expandir não apenas as unidades (este ano inaugurou a de Petrolina, somando-se às outras cinco no Estado e uma em João Pessoa), mas também seu projeto pedagógico.

O programa bilíngue propõe 5 horas semanais de aulas de inglês para crianças a partir de três anos.

Mais do que ensinar uma língua estrangeira, o programa propõe a aprendizagem de novos conhecimentos, utilizando o inglês como uma ferramenta de comunicação.

“Com esse programa, os alunos não aprendem apenas inglês, mas aprendem em inglês”, completa Anabelle.

Estudantes dos últimos anos têm cursos que os prepararam para universidades do exterior | Foto: GGE/Divulgação

Estrangeira

A gestora pedagógica explica que a escolha da introdução da língua estrangeira a partir do Ensino Infantil 3 é necessária para que, inicialmente, nos anos anteriores, os alunos possam aprender bem a sua língua mãe.

“A inserção desde cedo também facilita muito a pronúncia. Quando as crianças aprendem a língua inglesa mais tardiamente, elas já sabem escrever. Então, têm uma tendência a conhecer as palavras em inglês e a pronunciar da forma como está escrito, compreendendo a partir de uma conexão da Língua Portuguesa. Portanto, quanto mais cedo as crianças são introduzidas, há uma facilidade maior para pronunciar as palavras da forma correta”, ressalta Anabelle.

Além disso, o Colégio GGE trabalha com o desenvolvimento de projetos como palestras, atividades e debates para a aprendizagem do inglês, interligando o que eles aprendem em todas as aulas a partir da oferta do novo idioma. Essa proposta taz dinâmica e sentido para o conhecimento, já que ele pode ser colocado em prática fora da lógica clássica de uma sala de aula.

Exterior

O ápice desse novo ensino de idiomas, aplicado aos mais de sete mil estudantes matriculados, é um dos projetos mais bem-sucedidos do GGE: o Programa Graduação no Exterior do GGE, que prepara os alunos para os diversos testes visando vagas em universidades no exterior.

“O GGE oferece, a partir do 9º ano, esta preparação para seus alunos. O Pre-Counseling (9º e 1º anos) trata de temas acerca desta busca, preparando os alunos desde cedo para sua vida pós-GGE. O Test Prep (2º ano) prepara alunos para quatro dos principais testes neste processo: SAT, ACT, TOEFL e IELTS. O Academic Counseling (3º ano) consiste no acompanhamento individualizado para seu plano de aplicação para universidades no exterior, levando em conta seu perfil, seus interesses, e o orçamento familiar”, explica Charles Hodges, “guidance counselor” e gestor do Departamento Internacional do Colégio GGE.

O GGE já ajudou alunos a acessar universidades em diversos países, oferecendo uma consultoria que cuida desde a criação do perfil do estudante até a identificação de oportunidades nas melhores instituições de ensino superior do mundo, através de uma parceria com o Brazil World Group iniciada em 2018. Somente este ano, houve 28 aceitações por parte de instituições de ensino em cursos superiores nos Estados Unidos e Canadá.

GGE dispõe de seis unidades em Pernambuco, além de uma em João Pessoa, na Paraíba | Foto: GGE/Divulgação

Unidades

O GGE tem uma unidade em Caruaru, quatro no Recife, uma em Aldeia - Camaragibe -, a novíssima em Petrolina e uma em João Pessoa.

Com 28 anos de história e mais de sete mil alunos do Ensino Infantil ao Ensino Médio, o Colégio GGE conta com uma equipe altamente qualificada e com uma metodologia inovadora, que conta com o exclusivo Sistema de Gestão Pedagógica V4, que tem alcançado resultados expressivos nos vestibulares mais concorridos do País e também em universidades internacionais.

