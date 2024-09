Grupo JB: investimento em práticas ambientais

A- A+

Com 60 anos de existência, o Grupo JB se transformou ao longo das décadas reforçando seu leque de atividades com diversas empresas e destacando o trabalho no desenvolvimento social e pensamento em práticas sustentáveis.

A Companhia Alcoolquímica Nacional, a Lasa Bioenergia, JB Participações e Investimentos e a Carbo Gás compõem o grupo que tem atividades em Pernambuco e no Espírito Santo.

Na virada do século, o Grupo JB passou a investir em tecnologias para aumentar a eficiência nos processos de cogeração de energia elétrica.

Na Companhia Alcoolquímica Nacional, por exemplo, existe a capacidade de produzir 125.060 MWh em que 55.178 MWh são para consumo próprio e os outros 69.881 MWh são comercializados no mercado.

Essa preocupação da empresa em participar ativamente da produção de energia a partir de fontes renováveis se intensificou a partir da “Crise do Apagão” que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica no Brasil entre 2001 e início de 2002. A população e as empresas sofreram com o racionamento da eletricidade.

Marco na empresa

De acordo com Carolina Beltrão, diretora-executiva do Grupo JB, foi nesse momento que a empresa observou a oportunidade de desenvolver a produção de energia.

“Esse ciclo também ficou marcado por uma reação, com uma reestruturação do setor energético em nosso País. O incentivo para produção a partir de fontes alternativas trouxe novas oportunidades para o Grupo JB”, explica.

Além de obter uma nova fonte de renda, o Grupo JB se orgulha de ter contribuído, de alguma forma, para ajudar na solução de um problema geral com a cogeração de energia a partir da biomassa de cana-de-açúcar.

“Foi um marco na empresa, porque passamos a ter uma nova receita e, mais importante, conseguimos ajudar o País a passar por aquele momento em que todo mundo precisou economizar um pouco de energia em casa e nas empresas”, reforça Carolina.

Essa preocupação e incentivo à produção de energia sustentável fazem parte da visão do Grupo JB em se adequar constantemente aos conceitos de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança).



Redução da emissão de carbono

Nesse contexto, a empresa também atua na meta de reduzir a emissão de carbono na atmosfera. Atualmente, o grupo trabalha no plantio de cana-de-açúcar para produzir álcool e açúcar, gerar energia a partir do bagaço de cana-de-açúcar e produção de CO2.

“Este gás, oriundo da fermentação do álcool, que ia para atmosfera, atualmente, captamos, fazemos o processo de purificação e vendemos para as empresas de diversos segmentos”, disse a diretora-executiva do Grupo JB.

Ainda segundo Carolina, todo esse trabalho exemplifica o conceito de economia circular promovido pelo Grupo JB, que é quando os resíduos são insumos para a produção de novos produtos.

“A gente gera energia limpa, super verde, que pode ser plantada e colhida no próximo ano, ou seja, reutiliza, recupera e recicla todos os recursos utilizados. Isso busca reduzir ao máximo o desperdício e minimizar o impacto ambiental.”

O Grupo JB também tem enfatizado, nos últimos anos, a utilização dos bioinsumos, que vêm substituindo, em parte, os fertilizantes.

Esse mercado, em 2023, movimentou perto de R$ 5 bilhões no País e teve um crescimento de 21% nos últimos anos. Esse é um fenômeno quatro vezes maior que o aumento global.

“Eu sempre gosto de dizer que o Brasil está à frente de medidas ambientais em relação aos outros países”, analisa a diretora-executiva.

Carolina Beltrão, diretora-executiva do Grupo JB | Foto: Divulgação

Atuações Sociais

O Grupo JB vai além do requisito legal quando aborda a temática da responsabilidade social. Um exemplo é o programa de jovens aprendizes que todas as empresas precisam cumprir, mas é feito de maneira diferente.

Ao final desse período de aprendizagem, o grupo tem um aproveitamento de efetivação de aproximadamente 80% dos jovens aprendizes.

Com atividades em diversas áreas nos estados de Pernambuco e do Espírito Santo, que em sua maioria são áreas rurais, o Grupo JB tem um grande interesse em se envolver com as comunidades locais, para além dos funcionários.

Os locais são beneficiados por algumas ações. Por exemplo, a água e energia da vila no entorno da empresa em Vitória de Santo Antão são fornecidas pelo grupo.

Violência

Esse trabalho com a comunidade passa também pelo aumento da conscientização da população em diversos temas. Um muito latente e importante em zonas rurais é a questão da violência contra a mulher.

O Grupo JB sempre teve ações a respeito dessa temática e promoveu um grande evento em 2024. No mês de março, foi realizada uma palestra com as funcionárias, para levar informações importantes para as mulheres.

Dessa forma, as colaboradoras do campo passaram a compreender as diversas formas de violência contra a mulher que podem ser: patrimonial, sexual, física, moral e psicológica.

“Plantar é Viver”

Entre as várias ações desenvolvidas pelo Grupo JB com seus colaboradores e moradores de comunidades próximas às empresas, também é importante ressaltar o “Plantar é Viver”, que mescla o lado social com a conscientização ambiental. O momento acontece sempre nos dias 21 de setembro, tradicional Dia da Árvore.

No ano passado, o dia do “Plantar é Viver” contou com a parceria de professores e alunos de agronomia do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Eles participaram de um momento educativo sobre a temática da preservação do meio ambiente com estudantes de escolas locais e filhos de colaboradores do Grupo JB.

Após esse primeiro momento no auditório, as crianças e os professores tiveram a prática de plantar dentro das áreas da empresa.

Desenvolvimento social

Em 2023, foram cerca de 300 mudas plantadas pelos participantes da ação. Vale ressaltar que os jovens e os funcionários também receberam mudas para levar até suas casas.

Essas são algumas das ações do Grupo JB pela valorização do desenvolvimento social do quadro dos quase 5.000 colaboradores e moradores de comunidades próximas às áreas da empresa.

“Geramos um impacto significativo nessas áreas em que atuamos. Vamos continuar com esse trabalho para maximizar esses efeitos positivos nas comunidades. Muito mais do que empregos, investimos nas melhores práticas de gestão de pessoas, em segurança do trabalho e de responsabilidade social”, destaca a diretora-executiva Carolina Beltrão.

