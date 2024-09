Usina Porto Rico: energia limpa e cuidado ambiental

A- A+

Principal catalisadora do desenvolvimento do município de Campo Alegre, em Alagoas, a Usina Porto Rico tem se destacado como uma das mais importantes indústrias do estado, com eficiência em seus processos e boas práticas para a geração de energia renovável.

Fundada em 1973 pelo empresário Olival Tenório Costa, a Industrial Porto Rico S/A está consolidada entre as maiores empresas sucroalcooleiras da Região Nordeste.

Atualmente a Porto Rico é responsável pela produção de quase 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, sendo 1,1 milhão de produção própria e recebe 900 mil de matéria-prima fornecida.

Essa matéria-prima deriva em açúcar tipo VHP, álcool anidro carburante e etanol hidratado carburante para atender ao mercado interno e de exportação. A usina possui uma área de 22 mil hectares (ha), sendo 17,09 mil ha de cultivo de cana-de-açúcar e o restante destinado à pecuária e reflorestamentos.

Diante da necessidade de colaborar com a transição energética, a Porto Rico tem atuado na produção de energia limpa e autossuficiente e no fomento ao reflorestamento das matas ciliares, beneficiando a biodiversidade e a economia do seu entorno.

Energia renovável

Na utilização consciente de fontes de energia limpa que substituem os combustíveis fósseis que causam gases do efeito estufa, a Usina Porto Rico aposta na eficiência da biomassa.

Todo o bagaço de cana-de-açúcar produzido é utilizado para a geração dessa fonte energética renovável, responsável pela produção de 20 megawatts (MW) de potência instalada, o que torna a usina autossuficiente de energia.

“Com isso deixamos de comprar na concessionária de termoelétricas, evitando a sobrecarga, é um alívio no sistema do operador”, explica Carlos Monteiro, diretor operacional da usina.

Além da utilização da biomassa em seus processos produtivos, outros resíduos também são reutilizados na produção agrícola.

“A vinhaça e as águas residuárias sempre são utilizadas nas nossas lavouras de cana-de-açúcar”, detalha Luiz Eugenio Cardozo, gerente agrícola da usina.

Outra matriz energética é a energia solar.

“Além da energia da biomassa, nós estamos também fazendo aqui a captação de energia na estação fotovoltaica e estamos avançando. Fizemos a primeira planta aqui, que produz 1 megawatt e temos o projeto de ampliar”, antecipa o diretor operacional Carlos Monteiro. “Toda a nossa geração de energia é destinada para a utilização na indústria e na irrigação. A irrigação é o setor em que estamos fazendo os maiores investimentos nos últimos anos para dar viabilidade à empresa. Estamos em uma região de transição entre Zona da Mata e Agreste, que tem períodos muito secos. Não sobreviveríamos aqui sem a irrigação”, pondera.

Preservação do meio ambiente e das matas ciliares está entre as preocupações do grupo alagoano | Usina Porto Rico/Divulgação

Reflorestamento

Além de manter uma área de preservação em sua propriedade, a Porto Rico atua em favor do reflorestamento, com a distribuição de mudas de plantas para as comunidades do entorno que já contabilizam 25 mil unidades e tem forte impacto nas recuperações das matas ciliares, protegendo os potenciais mananciais hídricos.

“Com a distribuição de mudas temos destinado muita coisa para a recuperação das matas ciliares, tanto para áreas da usina quanto para as demandas do município”, conta Carlos Monteiro.

Além das ações de reflorestamento, a usina utiliza adubos e fertilizantes orgânicos, principalmente a vinhaça, subproduto do etanol, que junto com as águas residuais são destinados para a fertirrigação de 12 mil ha utilizando a modalidade da vinhaça localizada, que é ambientalmente segura.

A Usina Porto Rico promove, ainda, ações de educação ambiental junto às escolas nas comunidades e tem contribuído com o município em realizar a limpeza do principal lago de Campo Alegre.

Dentro de sua propriedade, possui uma unidade de conservação com espécies florestais da Mata Atlântica e homologada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, com cerca de 700 ha nas áreas planas dos tabuleiros costeiros de Alagoas, a apenas 5 km de distância da sede industrial.

Impacto social

Atualmente, o empreendimento da Industrial Porto Rico gera cerca de 4 mil empregos diretos e em torno de 1.000 postos indiretos gerados por suas atividades agrícolas e industriais.

A usina participa anualmente do programa Jovem Aprendiz, com a contratação de aproximadamente 100 jovens, com o objetivo de proporcionar oportunidades de aprendizado e experiência no início da vida profissional deles.

A trajetória de vida do empresário Olival Tenório Costa está intimamente ligada ao Grupo Olival Tenório, que comanda a Industrial Porto Rico.

Filho de José da Costa Tenório e Isabel Tenório Cavalcante, “Dr. Olival” nasceu em 8 de novembro de 1922, em Atalaia, Alagoas. Formou-se em Química Industrial pela UFPE, iniciando sua carreira profissional como químico na Usina Uruba no município de Atalaia.

Em 1958, adquiriu o Engenho Ilhota (atual Usina Triunfo), em Boca da Mata (AL), com seu sogro José Tenório de Albuquerque.

Em 1971, ainda com seu sogro, adquiriu a Usina Porto Rico, localizada no município de Colônia Leopoldina (AL) e, em seguida, transferida para o município de Campo Alegre (AL).

Após essa aquisição, nessa mesma época, decidiram terminar a sociedade, ficando o empresário Olival Tenório com a Usina Porto Rico.

Veja também

FOLHA ENERGIA Biomassa: fonte inesgotável de inovação