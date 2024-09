A- A+

FOLHA ENERGIA Usina União: compromisso com a inovação Localizada em Pernambuco, Usina União é autossuficiente no consumo de água e energia, além de ser, atualmente, um ícone no setor sucroenergético brasileiro

Os dirigentes da Usina União e Indústria, acreditam que o Fórum Nordeste será uma excelente oportunidade para debater sobre os caminhos para integrar a agenda ambiental, social e econômica para que o País possa atingir o desenvolvimento sustentável, realizar a transição justa para uma economia neutra em carbono e alcançar prosperidade econômica.

A própria Usina União conta com uma estrutura autossuficiente no consumo de água e energia elétrica. Fundada em 1895, a empresa é um ícone no setor sucroenergético brasileiro, destacando-se por sua rica tradição e compromisso com a inovação.

Situada no coração de Pernambuco, abrange uma vasta área rural que se estende pelos municípios de Amaraji, Primavera e Escada.

Com 3.285 hectares de reservas florestais e 11.000 hectares dedicados ao cultivo de cana-de-açúcar, a Usina União desempenha um papel crucial na economia regional e na preservação ambiental.

Autossuficiente

A usina adota práticas sustentáveis ao utilizar o bagaço da cana-de-açúcar, subproduto da produção de açúcar e etanol, como matéria-prima para a geração de energia elétrica, além de aproveitar um resíduo agrícola que poderia ser descartado, essa abordagem contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo uma fonte de energia limpa e renovável.

A energia gerada não apenas alimenta toda a fábrica, mas o excedente também é comercializado, evitando o uso de combustíveis fósseis e reforçando nosso compromisso com um futuro mais verde.

Certificações

Além disso, a Usina União possui duas hidrelétricas, uma localizada em Amaraji e outra em Pé de Serra Primavera, que são essenciais para a exportação de energia limpa, contribuindo ainda mais para a sustentabilidade ambiental.

A empresa, além da certificação ISO-9001, também possui a certificação do RenovaBio, que visa expandir a produção de biocombustíveis, fundamentada na previsibilidade e sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Ao longo de sua trajetória, a Usina União tem impulsionado a economia regional e se estabelecido como um pilar de sustentabilidade e inovação no setor.

A dedicação contínua à excelência e ao desenvolvimento sustentável reflete o compromisso com as futuras gerações e com a preservação do meio ambiente.

Veja também

FOLHA ENERGIA Biomassa: fonte inesgotável de inovação