A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Agências de comunicação: de olho nas mutações do mercado Agências Ampla Comunicação e BG9 Comunicação conseguiram traduzir a mensagem dos seus clientes para os consumidores, sendo contempladas com mais indicações na 21ª edição do Prêmio Marcas Que eu Gosto

Duas agências de comunicação pernambucanas, que desenvolvem os trabalhos estratégicos junto a grandes marcas, se destacaram na 21ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto. Ampla Comunicação e BG9 Comunicação alcançaram o maior número de clientes premiados em 2024.

As tendências e hábitos de consumo estão em constante mutação, seguindo as transformações culturais, econômicas e tecnológicas da sociedade. Para conseguir acompanhar esse ritmo cada vez mais acelerado, as marcas necessitam de suporte e orientação especializados.

Só profissionais que conhecem profundamente os impactos dessas mudanças no comportamento do consumidor são capazes de apontar o caminho certo até o público-alvo.

No caso da Ampla Comunicação, foram seis marcas ocupando a primeira colocação em oito categorias diferentes: Pitú (em Aguardente e Marca que Representa o Estado de Pernambuco), Shopping Recife (em Shopping Center), Colégio Damas (em Colégio Particular), Bem-te-vi (Sabão em Pó e Sabão em Barra), Nagem (Lojas de Informática) e Moura (em Baterias de Carro).

“A Ampla tem 48 anos de vida e se orgulha muito dos clientes que confiam a ela esse trabalho de comunicação, de chegar junto ao consumidor. Uma coisa importante sobre esse prêmio é que ele representa algo a mais do que um simples recall. Você pode até se lembrar de alguma marca, mas ela não ser a que você gosta. Aqui a gente consegue chegar a esse nível de traduzir o gosto do consumidor”, aponta Queiroz Filho, presidente da Ampla.

Propósito existencial

Para o CEO, é fundamental para uma marca ter um propósito de existência, e ele precisa estar muito claro para o público. “Eu costumo repetir que o terreno do metro quadrado mais caro que pode existir no mundo é o nosso cérebro, a nossa memória. Isso tem uma força inigualável. Então, a marca precisa estar na mente do consumidor. Uma agência capacitada estará pronta para fazer isso acontecer”, comenta Queiroz.

Diante dos desafios que uma empresa pode enfrentar para alcançar visibilidade, o presidente da Ampla acredita que a melhor saída é conhecer com profundidade a marca, seu público e a concorrência.

“É preciso saber o que cada um está fazendo, analisar os prós e contras para poder, a partir daí, estabelecer qual é a melhor estratégia para atingir o objetivo. Nunca vai existir uma fórmula ou uma apostila ensinando o que funciona. De fato, o planejamento é caso a caso”, diz.

Relação duradoura

A BG9 Comunicação viu o seu trabalho colocar três clientes em destaque, alcançando o primeiro lugar em quatro categorias no Marcas Que Eu Gosto 2024. Natto (em Frango), Tambaú (em Goiabada e Ketchup) e Brilux (em Álcool) foram as vencedoras de suas categorias.

O vice-presidente da BG9, Giovanni Di Carlli, afirma que uma marca não se constrói “do dia para a noite”, em uma única campanha publicitária. De acordo com ele, a relação da marca com as pessoas é desenvolvida ao longo de anos.

“Esse é um processo, um trabalho contínuo, sempre traçado não só do ponto de vista criativo, mas principalmente estratégico, ouvindo o consumidor, entendendo seus hábitos, suas expectativas e encontrando a melhor forma de se conectar com ele”, defende.

Segundo Giovanni, as estratégias mais eficazes são aquelas articuladas de forma mensurada, munidas de informações precisas. “Através dos institutos de pesquisa, nós realizamos avaliações quantitativas, qualitativas e etnográficas. Além de todas as ferramentas formais - sejam elas físicas, presenciais ou digitais -, a gente também costuma ‘colocar o nosso bloco na rua’. Nosso time de planejamento, antes de executar qualquer tarefa, vai à rua e conversa com as pessoas para validar caminhos e entender comportamentos”, conta.

Ainda de acordo com ele, a tecnologia anda de mãos dadas com o marketing. “A chamada comunicação digital se integrou intimamente a outras estratégias mais tradicionais. Eu costumo dizer que, hoje em dia, não existe mais o que é ‘on’ e o que é ‘off’.

A gente pensa tudo de forma sinérgica, de maneira que você possa encontrar o seu público no lugar certo, na hora certa e no canal certo, naquele momento mais propício para a marca se conectar com o consumidor da forma mais natural possível”, analisa.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Rachel Maia: o papel das empresas é fundamental para a equidade