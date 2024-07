A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Armazém Coral: assistência humanizada No coração dos recifenses, o Armazém Coral conquistou o primeiro lugar no segmento de Lojas de Materiais de Construção

Com um atendimento diferenciado e 63 anos no mercado, o Armazém Coral preza pela boa prestação de serviço aos clientes. Para que isso aconteça, a equipe promove uma assistência humanizada e direcionada para cada demanda.

Mix maior

De acordo com o presidente do Armazém Coral, Domingos Moreira Filho, além dos materiais de construção e reforma, a empresa conta com utensílios para o lar como ar-condicionado, produtos para cama, mesa e banho, talheres, entre outros. No total, são cerca de 20 mil itens à disposição dos clientes.

“Nós somos uma loja de material de construção com um mix maior. A gente precisa atender tudo o que as pessoas necessitam para o lar, não só a questão dos materiais de reforma e construção com que, durante muitos anos, trabalhamos exclusivamente”, destaca.

Ao chegar na loja, o cliente tem a liberdade de conferir o catálogo de produtos disponíveis, mas também pode contar com o auxílio do vendedor para esclarecer dúvidas e guiá-lo. “Nós temos um atendimento humanizado e acreditamos muito na experiência de compra mais personalizada”, afirma o presidente.

Jovem aprendiz

Segundo Domingos Moreira Filho, o Armazém Coral tem uma grande quantidade de funcionários que trabalham há muitos anos na empresa. O público mais jovem também é valorizado dentro da instituição.

“Em relação à Geração Z, nós temos o Jovem Aprendiz que é uma porta completamente aberta. Há um índice de contratação bem alto de jovens aprendizes. Cerca de 70% a 80% são aproveitados”, disse.

Ao longo dos anos, o tipo de cliente da empresa mudou. Antigamente, 70% dos clientes eram profissionais da área de construção.

O cenário mudou e, agora, cerca de 70% do público são predominantemente de pessoas que buscam o Armazém Coral sem o intermédio de profissionais, como pedreiros e pintores.

“Antigamente, a pessoa primeiro procurava um profissional para que ele fosse à empresa e fizesse as compras. Por exemplo, você precisava pintar sua casa e não ia diretamente à loja: consultava o pintor. E o profissional dava toda a solução para você. O mesmo acontecia com eletricista, mecânico e com o pessoal de material hidráulico. Hoje não. A própria pessoa física, como uma dona de casa, vai diretamente à loja”, comenta o presidente.

Reforma e variedade

Para 2024, a empresa está investindo em mais variedades de utensílios para o lar. Além disso, planeja reformar as lojas em atividade.

“Demos uma parada na abertura das lojas. São 24 unidades e, nos últimos sete anos, abrimos quatro. São lojas grandes, de três a quatro mil metros de área de venda, mas estamos dando uma atenção a reformá-las e melhorar as instalações”, pontua Moreira Filho.

Mais

Fundado em 1961, o Armazém Coral está na segunda geração de gestores e possui 24 lojas espalhadas pela Região Metropolitana do Recife. Com mais de 1,5 mil colaboradores, as unidades recebem aproximadamente 20 mil pessoas por dia.

Por mês, são comercializados, em toda a rede, cerca de 30 mil itens. O cliente encontra produtos para construir ou reformar, além de utensílios para casa.

