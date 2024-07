A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Atacadão: presente em todo o Brasil O Atacadão é uma das redes pioneiras e mais conhecidas no âmbito nacional

Nos últimos anos, o modelo de negócios que une atacado e varejo tornou-se uma importante opção de compra para os brasileiros e, cada vez mais, chega a novos endereços.

Segundo a Associação Brasileira de Atacarejos (ABAAS), o segmento está presente em 73% dos lares brasileiros e soma 2 mil lojas pelo País.

O Atacadão é uma das redes pioneiras e mais conhecidas no âmbito nacional. Presente em todos os estados e no Distrito Federal, são 368 lojas de autosserviço construídas ao longo de seus 62 anos de história, além de 36 atacados de entrega e centros de distribuição.

Seguindo seu plano de expansão, em 2023 foram abertas 15 novas lojas do Atacadão no País, além das unidades convertidas da integração com o Grupo BIG. Até maio deste ano, foram inauguradas sete novas unidades.

Mais investimentos no Atacadão

Em Pernambuco, a empresa já se consolidou entre a população. Com isso, o Atacadão conquistou o primeiro lugar no segmento Supermercado no prêmio Marcas Que Eu Gosto.

De acordo com o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, a empresa seguirá investindo no Estado, gerando mais empregos e contribuindo para o crescimento e a economia de mais negócios e pessoas.

“Ser reconhecida como a marca de varejo da qual os pernambucanos mais gostam, pela quarta vez consecutiva, é fruto de um trabalho feito com muito carinho e dedicação por mais de 73 mil colaboradores em todo o Brasil”, afirma.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão | Foto: Divulgação

21 lojas em 16 municípios

No Estado, a empresa chegou no ano 2000 e atualmente está presente em 16 municípios, com 21 lojas e um atacado de entrega e centro de distribuição. No Recife, a rede possui três lojas.

Segundo o CEO, Pernambuco é um ponto estratégico para a empresa por diversas razões, como a localização geográfica privilegiada, com infraestruturas portuária e aeroportuária diferenciadas, sendo um importante hub de produção, conexão e distribuição aos demais estados do Nordeste.

“Outro aspecto importante é que o Estado vem apresentando resultados positivos em seu Produto Interno Bruto (PIB), o que ajuda a impulsionar o crescimento do mercado de varejo e aumenta o poder de compra dos pernambucanos”, reitera.

Impulsionando a economia local

O Atacadão emprega 8,5 mil pessoas de forma direta e indireta em Pernambuco.

“Além de oferecer economia aos consumidores finais, também impulsionamos o crescimento dos negócios de pequenos e microempreendedores, que encontram em nossas unidades um amplo portfólio de marcas líderes de mercado e regionais, com produtos de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza, hortifrúti, e serviços de padaria, açougue e frios fatiados”, diz Marco Oliveira.

Soluções financeiras

Os espaços oferecem também soluções financeiras em seus caixas e pontos de autoatendimento, como o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos, parcelamento de compras em três vezes sem juros e, ainda, pagamento via Pix.

“Outras iniciativas que estamos implementando são as estações de recarga para carros elétricos e os caixas de autoatendimento para agilizar pequenas compras”, comenta o CEO.

De olho nas novas tecnologias, a empresa lançou, neste ano, o aplicativo Meu Atacadão, que torna a experiência de compra ainda mais econômica. Por lá, os clientes podem conferir as ofertas válidas e ativar descontos em produtos selecionados na loja física.

Mais

Fundado em 1962, o Atacadão começou como uma pequena distribuidora de alimentos em Maringá, no Paraná, para atender famílias da região.

Após fazer parcerias com comerciantes de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a empresa ganhou porte de atacadista e passou a vender produtos como queijo, banha, salame, presunto, vinho, farinha de trigo, arroz e outros cereais.

Atualmente, o Atacadão está presente em todo o Brasil, com quase 370 lojas, 36 atacados de entrega e centros de distribuição, e mais de 73 mil colaboradores.



