Marcas Que Eu Gosto 2024 Chevrolet: compromisso e equidade A Chevrolet conquistou, mais uma vez, o lugar mais alto do pódio no seu segmento do prêmio Marcas Que Eu Gosto

Com mais de um século de existência e quase 100 anos de atividades no Brasil, a Chevrolet, empresa da General Motors (GM), consolidou-se como uma das maiores e mais importantes empresas automobilísticas do mundo e, sem dúvida, está presente na memória e no dia a dia dos pernambucanos.

Por isso, conquistou - mais uma vez - o lugar mais alto do pódio no segmento de Fabricante de Automóveis da categoria Veículos do prêmio Marcas Que Eu Gosto.

"A Chevrolet fica muito honrada com o prêmio. O reconhecimento pelos consumidores do Estado é algo que nos enche de orgulho e nos mostra que estamos trilhando o caminho certo, oferecendo serviços e produtos de qualidade e com alta tecnologia", declara o gerente de marketing regional da General Motors, Ernst Friedheim.

"Acreditamos que a relação de confiança é uma via de mão dupla. Assim como os clientes confiam na Chevrolet, a marca também investe para entregar o melhor a eles", completa.

Investimentos em sustentabilidade

No mundo todo, a General Motors está abraçando a oportunidade e a responsabilidade de criar um planeta melhor.

O seu compromisso como empresa é a construção de um futuro equitativo de zero emissão e trabalhamos rumo ao objetivo de neutralidade de carbono. Isso significa a aceleração no desenvolvimento e na adoção dos veículos elétricos.

"Perseguimos uma visão de futuro que prevê um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. E esta estratégia engloba recursos avançados de segurança veicular e conectividade, além de produtos cada vez mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental", explica Ernst Friedheim.

"Queremos aprimorar a sustentabilidade da nossa cadeia de suprimentos e apoiar o desenvolvimento de uma rede elétrica alimentada por energia renovável para abastecer nossas instalações", complementa.

No Brasil, a GM anunciou um investimento de R$ 7 bilhões focado na mobilidade sustentável.

O objetivo é fazer uma renovação completa do portfólio de veículos, além do desenvolvimento de tecnologias inovadoras e customizadas para esse mercado e da criação de novos negócios.

As fábricas também serão beneficiadas com evoluções que as tornarão ainda mais modernas, ágeis e sustentáveis.

"Somente neste ano serão realizados seis lançamentos e três deles - o Novo Spin, a Nova S10 e a Nova Trailblazer - já foram apresentados ao público. Os veículos trazem importantes avanços tecnológicos e também estão mais sustentáveis, com propulsores mais eficientes que emitem menos poluentes. No geral, prevemos um crescimento de 6,5% nas vendas da GM no varejo neste ano", acrescenta o gerente regional de marketing.

"Juntos na direção"

Em meio às transformações ao longo de sua história, a marca está apresentando seu novo posicionamento de comunicação, "Juntos na direção", que chega para substituir o "Encontre Novos Caminhos", utilizado nos últimos dez anos.

O Brasil é o primeiro país da América do Sul a adotar o novo posicionamento iniciado nos Estados Unidos em outubro de 2023.

"A nova atualização de marca partiu de estudos feitos com seus consumidores em mercados estratégicos para a Chevrolet, como a América do Sul. O objetivo da atualização é alinhar a marca com as atuais tendências da sociedade, em um período de grandes transformações rumo à mobilidade mais sustentável, com veículos inovadores, tecnologias inéditas e alterações no perfil do consumidor, que está buscando não apenas produtos de qualidade, mas também marcas com valores bem definidos", conclui Friedheim.

A Chevrolet é uma marca de automóveis e veículos comerciais fundada em 1911 nos Estados Unidos. Com o tempo, tornou-se uma das empresas mais reconhecidas e admiradas no mercado automotivo.

Unindo inovação e excelência, a Chevrolet produz uma ampla variedade de veículos e está presente em quase 80 países.

A marca é conhecida por seus designs, tecnologias avançadas, desempenho confiável e continua a ser uma das empresas mais influentes e respeitadas na indústria automotiva global.

